WDR Westdeutscher Rundfunk

Einladung zum Presse-/Fototermin: Neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters

Köln (ots)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Marie Jacquot wird zu Beginn der Spielzeit 26/27 neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters. Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Begrüßung und einem Presse-/Fototermin ein:

am Freitag, 10. April 2026,

um 10:30 Uhr (Fototermin 10:15 Uhr),

im Kleinen Sendesaal

WDR Funkhaus am Wallrafplatz

Wallrafplatz 5

50667 Köln

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind:

Marie Jacquot, neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters

Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin

Sebastian König, Manager des WDR Sinfonieorchesters

Im Anschluss an das Pressegespräch haben Sie Gelegenheit für kurze Einzelinterviews.

Wir bitten um eine kurze Nachricht per E-Mail (kommunikation@wdr.de) bis Dienstag, 7. April 2026, ob wirmit Ihnen rechnen können und ob Sie Interesse am Fototermin und/oder Einzelinterview haben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der WDR Kommunikation

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell