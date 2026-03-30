PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Westdeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WDR Westdeutscher Rundfunk

Überreichtum –
Wie Vermögensungleichheit Demokratie angreift
von Gilda Sahebi und Kristin Langen

Überreichtum – / Wie Vermögensungleichheit Demokratie angreift / von Gilda Sahebi und Kristin Langen
  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

Vermögen ist in Deutschland extrem ungleich verteilt – mit Folgen für Politik und Demokratie. Das ARD-Radiofeature geht der Frage nach, wie Vermögende ganz legal politischen Einfluss ausüben können.

Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen im Land nicht mehr repräsentiert. In Interviews mit Erben, Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmerinnen, Forschenden und Lobbyisten wird nach möglichen Zusammenhängen von Vermögenskonzentration, Überreichtum und Demokratiedefiziten gesucht. Kern der Recherche ist die Frage, ob in der repräsentativen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland wirklich jede Stimme gleich viel wert ist.

Exklusiv berichtet ein deutscher Milliardenerbe, warum seine Familie aufgrund ihres Vermögens stärker und einfacher politische Macht ausüben kann als andere. Aber nicht nur wohlhabende Familien und Einzelpersonen nehmen Einfluss – auch Unternehmen können durch Lobbyagenturen oder Spenden auf Gesetze und Verordnungen einwirken. Die Autorinnen stellen die Theorie in Frage, dass eine Stärkung der Wirtschaft automatisch eine Stärkung der Demokratie bedeute. Sie zeigen auf, dass autoritäre, anti-demokratische Kräfte ökonomische Schieflagen nutzen, um den Glauben an die repräsentative Demokratie zu schwächen. Das Feature ergründet aber auch Wege, wie Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden kann – von gerechterer Besteuerung bis zu partizipativen Beteiligungsformen.

Das ARD Radiofeature Überreichtum – Wie Vermögensungleichheit Demokratie angreift ist ab Montag, 30.03.26, in ARD Sounds verfügbar.

Lineare Sendetermine:

hr2-kultur		Donnerstag, 	02. April 2026, 15:04 Uhr
SWR Kultur		Freitag, 	03. April 2026, 15:05 Uhr
BR 2			Samstag, 	04. April 2026, 13:05 Uhr
SR kultur		Samstag, 	04. April 2026, 09:05 Uhr
Bremen Zwei		Samstag, 	04. April 2026, 18:05 Uhr
NDR Info		Sonntag, 	05. April 2026, 11:05 Uhr
NDR Spezial		Sonntag, 	05. April 2026, 11:05 Uhr
WDR 5		        Sonntag, 	05. April 2026, 13:04 Uhr
MDR Kultur		Dienstag, 	07. April 2026, 20:05 Uhr

Eine Produktion des SWR für das ARD Radiofeature 2026.

Pressekontakt:

WDR Kommunikation
Telefon: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Westdeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WDR Westdeutscher Rundfunk
Weitere Storys: WDR Westdeutscher Rundfunk
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren