Verteidigungsfähigkeit made in Bavaria - CSU-Fraktion will wehrtechnische Industrie stärken

München (ots)

Mit dem Gesetzentwurf zur Förderung der Verteidigungsindustrie möchte die CSU-Landtagsfraktion Bayerns wehrtechnische Industrie unterstützen. Ziel ist es, Forschung, Entwicklung und Produktion zu beschleunigen, Bayerns führende Position zu behaupten und so hochqualifizierte Arbeitsplätze und Schlüsseltechnologien in unserem Land zu halten. Der Gesetzentwurf kommt heute zur ersten Lesung in den Landtag.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU Landtagsfraktion:

"Unsere Sicherheit entscheidet sich nicht nur an den Grenzen, sondern auch in den Werkhallen und Entwicklungszentren unseres Landes. Der Staat darf keine Steine in den Weg legen, wenn Ingenieurinnen und Ingenieure für unsere Sicherheit forschen, Fachkräfte moderne Technologie zusammensetzen und Innovationen entstehen. Mit diesem Gesetzentwurf reißen wir bürokratische Hürden nieder und geben der bayerischen Verteidigungsindustrie genau die Unterstützung, die sie jetzt braucht. Ein klares Signal für Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit in unsicheren Zeiten."

Holger Dremel, innenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:

"Mit dem Defense Lab Erding schaffen wir einen bundesweit einmaligen Innovationsstandort für wehrtechnische Forschung, Entwicklung und Erprobung. Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts können neue Technologien schneller getestet und in die Praxis überführt werden. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für unsere heimische Industrie und ein starkes Plus für unsere Sicherheit."

Wolfgang Fackler, verteidigungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:

"Für die Sicherheit und Zukunft unseres Landes brauchen wir eine starke Verteidigungsindustrie - am besten vor Ort bei uns in Bayern. Deshalb senken wir regulatorische Hürden, beschleunigen Verfahren und sorgen für schnellere Beschaffungen. Hilfen bei der Kapitalbeschaffung und Darlehensvergabe sorgen für Planungssicherheit. Damit stellen wir sicher, dass Bayern die notwendigen Verteidigungsgüter aus eigener Kraft entwickeln und herstellen kann und auf kommende Herausforderungen bestens vorbereitet ist."

