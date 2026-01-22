CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Fraktionsvorstand besucht Oberfranken: Zukunftsregion für Gesundheit und Innovation

Mit einem klaren Fokus auf Zukunftsthemen war der Vorstand der CSU-Landtagsfraktion in Oberfranken unterwegs. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch von Siemens Healthineers in Forchheim, Gespräche zur touristischen Entwicklung im Fichtelgebirge, ein Austausch zur wirtschaftlichen Lage in Hof sowie ein Unternehmensbesuch bei ait deutschland, Bayerns größtem Wärmepumpen-Hersteller, in Kasendorf im Landkreis Kulmbach. Den Abschluss bildete ein Besuch des Sancura Parks Bamberg, mit dem die örtliche Sozialstiftung die Bereiche Pflege, Wirtschaft und Wissenschaft noch enger miteinander vernetzen will.

Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek stellte die besondere Rolle Oberfrankens für die Gesundheitsversorgung heraus:

"In Oberfranken treffen die Baustellen unseres Gesundheitssystems auf echten Pioniergeist. Der Medizincampus Oberfranken bildet gezielt die Ärztinnen und Ärzte von morgen aus und sichert so Kliniken und Praxen vor Ort. Mit der Hightech-Fabrik von Siemens Healthineers in Forchheim und dem Medical Valley Franken als digitaler Modellregion spielt Oberfranken in der Champions League des Gesundheitssektors. Gleichzeitig entsteht mit dem Sancura Park in Bamberg eine bundesweit einmalige Verbindung von ambulanter Versorgung, stationärer Pflege und Gesundheitsforschung. Gerade weil der demografische Druck hier besonders groß ist und das soziale Gefüge vielerorts besonders gefordert wird, entstehen tragfähige Ideen und Lösungen, oft unterstützt durch gezielte Förderungen des Freistaats. Die Zukunft der Gesundheitsversorgung nimmt hier in Oberfranken ganz konkrete Formen an. Wir wollen den Kommunen dabei mehr Spielräume geben, Bürokratie abbauen, Verwaltungen zur Eigeninitiative motivieren und Vertrauen stärken. Diese Entwicklung wollen wir als CSU-Fraktion aus dem Landtag heraus weiter unterstützen, durch weniger Vorschriften und auch durch unseren Gesetzentwurf zu Modellregionen."

Holetschek betonte zudem die Bedeutung der oberfränkischen Abgeordneten im Bayerischen Landtag:

"Michael Hofmann, Martin Schöffel, Jürgen Baumgärtner, Franc Dierl, Holger Dremel, Melanie Huml, Martin Mittag und Kristan Freiherr von Waldenfels sind ein echtes Spitzen-Team für Oberfranken, viele sogar mit Kabinettserfahrung. Sie setzen sich mit Leidenschaft und Durchsetzungskraft für ihre Region ein und sorgen dafür, dass die Anliegen Oberfrankens im Landtag gehört werden. Dazu gehören die starken Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ebenso wie schnell abrufbare Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für die Kommunen. Damit unterstützen wir den starken Gestaltungswillen dieser Region."

Michael Hofmann, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion und Abgeordneter für den Stimmkreis Forchheim hob die wirtschaftliche Perspektive hervor:

"Unsere Gespräche vor Ort haben gezeigt, wie innovativ und leistungsfähig die oberfränkische Wirtschaft ist. Beispiele aus Forchheim und Kasendorf zeigen, wie Innovationskraft, industrielle Stärke und regionale Verwurzelung erfolgreich zusammenwirken. Wir wollen den Wandel nicht abwarten, sondern aktiv gestalten. Der Transformationsfonds des Freistaats in Höhe von 350 Millionen Euro unterstützt dabei ganz konkret, etwa bei Investitionen in neue Produktionsprozesse, moderne Technologien oder klimafreundliche Lösungen. Oberfranken kann selbstbewusst nach vorn blicken. Mit engagierten Unternehmen und gezielten Investitionen können wir Chancen nutzen und die Zukunft unserer Region mit Zuversicht und Tatkraft selbst gestalten."

Martin Schöffel, Staatssekretär und Abgeordneter für den Stimmkreis "Wunsiedel, Kulmbach":

"Medizintechnologie, Wärmepumpen und intelligente Energiesysteme, aber auch beeindruckende Natur und Hofer Biertradition: bei der Oberfranken-Tour der CSU-Landtagsfraktion haben wir uns mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, Spitzentechnologien, der Tourismuswirtschaft und der hohen Lebensqualität in unserer Region beschäftigt. Oberfranken ist auch Autoland. Deswegen kämpfen wir für die Verlängerung des Verbrennungsmotors, wir setzen uns aber auch für die Verstärkung von Forschungsprojekten ein wie z.B. die Wasserstoffwelt bei Bosch, den Cleantech Innovation Park Hallstadt, für die Studiengänge Mobilität und Design in Selb, die Integration des bisherigen Automobiltechnikums in die Hochschule Hof und die Zukunft des autonomen Fahrens. Dabei unterstützen Staatsregierung und CSU-Landtagsfraktion die Region mit zahlreichen Förderprojekten."

