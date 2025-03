WDR Westdeutscher Rundfunk

„Feuer & Flamme“ beliebt beim Publikum und ab April auch auf Twitch

Und wieder ein voller Erfolg: Die neunte Staffel der beliebten WDR-Dokutainment-Reihe „Feuer & Flamme“ aus Duisburg ist seit Sendestart im Januar bisher 2,3 Millionen Mal in der ARD Mediathek abgerufen worden. Im Mittelpunkt der neunten Staffel stehen der Löschzug und Rettungsdienst der Wache 3 in Hamborn sowie die Luftrettung mit spektakulären Einsätzen des Christoph 9. Mit speziellen Bodycams entstanden hautnahe Aufnahmen der oft atemberaubenden Einsätze. Im WDR Fernsehen erreichte die neunte Staffel bei den 35- bis 55-Jährigen Marktanteile bis zu 10,6 Prozent. Die Mischung aus Action und Spannung kam vor allem bei jungen männlichen Zuschauern gut an.

Mit einem Highlight für alle Fans geht es ab dem 28. April auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch und parallel dazu auf YouTube weiter:„Rumathra“ aka Wieland Welte (Twitch-Streamer) und Simon Heußen (Feuerwehrchef Bochum) schauen sich im Livestream jeweils eine Folge der neunten Staffel „Feuer & Flamme“ an. Dabei kommentieren sie live, ordnen ein und berichten von eigenen Erfahrungen. Im Live-Chat haben Userinnen und User außerdem die Möglichkeit, den Profis während des Livestreams Fragen zu stellen. Der erste Livestream läuft am Montag, 28.04.25, 16 bis 18 Uhr, auf dem ARD-Twitch-Kanal und parallel auf WDR YouTube. Die weiteren Livestreams an den folgenden Montagen zur selben Uhrzeit.

Staffel 10 mit zehn Folgen

Und auch im kommenden Jahr geht es mit „Feuer & Flamme“ weiter: Die zehnte Staffel kommt 2026 erneut aus Duisburg und geht statt mit sechs sogar mit zehn Folgen an den Start.

Die neunte Staffel und alle vorherigen in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/serie/feuer-und-flamme/staffel-9/Y3JpZDovL3dkci5kZS9mZXVlcnVuZGZsYW1tZQ/9

