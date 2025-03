WDR Westdeutscher Rundfunk

Karneval 2025: WDR erzielt hohe Einschaltquoten am Rosenmontag

Der WDR freut sich über anhaltend großes Publikumsinteresse an seinen Rosenmontags-Sendungen. Die Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf sowie die vielfältigen Karnevalssendungen des WDR Fernsehen (FS) und ONE sorgten für exzellente Einschaltquoten.

Die 90-minütigen Highlight-Fassungen der Rosenmontagszüge aus Köln und Düsseldorf in der ARD fanden erneut großes Interesse bei den Zuschauer:innen. Der Kölner Zug war mit einem Marktanteil von 30,9% noch erfolgreicher als im vergangenen Rekord-Jahr. Der Düsseldorfer Zug erzielte ebenfalls gute Werte und blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 14,1% im Ersten sowie 12,9% im WDR FS stabil.

Besonders erfreulich für den WDR sind die generationenübergreifenden Marktanteile. Im WDR erreichte der Kölner Zug 22% bei den 35-55-Jährigen und beeindruckende 61,6% bei den 14-29-Jährigen. Auch im bundesweiten Vergleich erzielte das WDR FS einen starken Marktanteil von 12% bei den 14-49-Jährigen. Die Zahlen zeigen deutlich, wie relevant der Karneval für alle Altersgruppen bleibt.

Die Schull- un Veedelszöch, die bereits am Sonntag mit einem besonderen Fokus auf das Engagement von Schulen und Vereinen stattfanden, erreichten mit einem Marktanteil von 11,6% einen bemerkenswerten Erfolg. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag dieser bei 10,1%. Die Betonung von Ehrenamt und gesellschaftlichem Engagement im Karneval – auch zu politischen Themen – bildete bei vielen Karnevals-Sendungen einen roten Faden.

Die Sitzung „Karneval in Köln“, die ebenfalls am Rosenmontag ausgestrahlt wurde, erzielte mit einem Marktanteil von 16,6% das beste Ergebnis seit 2020. In die Sitzung war eine aktuelle Rede von Guido Cantz integriert, der die politische Lage nach der Wahl kommentierte.

Insgesamt konnte das WDR Fernsehen am Rosenmontag bundesweit einen beeindruckenden Tagesmarktanteil von 4,9% erzielen und sich somit im Sender-Ranking auf Platz vier positionieren. In NRW lag der Marktanteil des WDR sogar bei hervorragenden 15,4%.

Der WDR hat mit den insgesamt 10 Stunden Live-Programm fürs WDR FS und ONE einen intensiven Rosenmontag erlebt und erneut gezeigt, wie stark der Karneval die Zuschauer anzieht.

