Einbürgerungen von Syrern: Hagel hat überdreht

Kommentar von Fabian Klask

Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat ein großes Ziel: 2026 möchte er neuer Regierungschef werden und damit endlich der Landes-CDU zu alte Größe verhelfen. Doch der Weg in die Stuttgarter Regierungszentrale hat für den 36 Jahre alten Hagel viele Wirrungen, wie seine aktuellen Äußerungen zu syrischen Flüchtlingen zeigen. (...) Nicht nur die Asylverfahren sollten pausieren, sondern gleich noch die Einbürgerungen. (...) Will sich Hagel als integrationspolitischer Hardliner positionieren? (...) Oder hat da einer ohne tiefere Fachkenntnis schlicht überdreht? Gut möglich. Leider sendet er mit seiner scharfen Forderung eine völlig falsche Botschaft an alle gut integrierten Syrer. (...) Von einem Mann, der einen Wahlkampf um die Mitte führen will, darf man mehr politisches Gespür erwarten. https://www.mehr.bz/khs347o

