ARD-DeutschlandTREND: Mehr Zustimmung für Boris Pistorius als für Olaf Scholz in der K-Frage / +++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Köln (ots) - Ab dem heutigen 21. November 2024 gibt es WDR Fernsehen durchgängig in High Definition (HD) – also auch alle Ausgaben der Lokalzeit. Das alte SD-Format ist noch für einen Übergangszeitraum bis 7. Januar 2025 über Satellit oder Kabel empfangbar. HD bietet gegenüber SD ein schärferes Bild mit mehr als doppelt so hoher Auflösung und besserer Tonqualität – alles wie gewohnt kostenlos und ...

