„Das seid ihr Westen! Vielen Dank!“ – WDR sammelt 9,7 Millionen Euro Spenden

9.729.662 Euro für Mütter in Not – das ist das Ergebnis der WDR Charity-Aktion 2023. Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ hatte der WDR die große Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit initiiert: Vom 1. bis 22. Dezember hieß es auf allen Kanälen „DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not“.

Allein beim WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft! waren durch die Musikwünsche und die vielen privaten Spendenaktionen aus NRW mehr als 8,2 Millionen Euro zusammengekommen. Thomas Bug war überwältigt, als er die Summe beim Finale bekannt gab. „Dieser Betrag - das seid ihr Westen. Vielen Dank“, rief er.

Tom Buhrow "tief beeindruckt"

Tom Buhrow, WDR-Intendant, freut sich über das riesige Engagement der Menschen während der WDR Charity-Aktion: „Der Westen hat auch in diesem Jahr gezeigt, was alles zu schaffen ist, wenn sich Menschen verbinden. Durch den Zusammenhalt und die große Hilfsbereitschaft können wir nun denjenigen helfen, die dringend unsere Unterstützung brauchen. Mich hat tief beeindruckt, mit wie viel Engagement und Kreativität die Menschen in Nordrhein-Westfalen die WDR Charity-Aktion 2023 unterstützt haben. Sie alle haben zu dem großen Spenden-Erfolg beigetragen. Dafür danke ich dem ganzen Westen sehr herzlich.“

Drei Wochen lang hat der WDR die crossmediale Charity-Aktion mit einem vielfältigen Programm im Fernsehen, im Radio und online begleitet. Die gesammelten Spenden gehen an Mütter weltweit, die dringend Hilfe benötigen. Das Geld wird auch diesmal zweckgebunden für 37 konkrete Hilfsprojekte in Krisen-Ländern eingesetzt. Nach dem offiziellen Ende der Charity-Aktion ist das Spendenkonto weiter geöffnet, so dass noch bis Mitte Januar Spenden entgegengenommen werden.

