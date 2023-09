Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Tommy Schlesser startet bei der 3. LUXEMBOURG CLASSIC auf den Traumstraßen des Großherzogtums

Am Freitag wird die 3. LUXEMBOURG CLASSIC am Alvisse Parc-Hotel in Luxemburg gestartet. Rund 100 klassische Autos aus acht Jahrzehnten verwandeln die Traumstraßen des Großherzogtums in ein faszinierendes rollendes Automuseum. Das älteste Auto, ein Bentley 3/4,5 Litre, stammt aus dem Baujahr 1924. Das jüngste Auto wurde im Jahr 2000 gebaut und ist einer von nur 292-mal gebauten Qvale Mangusta. Insgesamt sind Klassiker knapp 30 Marken vertreten, darunter Traumautos von Bentley, BMW, Ferrari, Ghia, Jaguar, Mercedes und Porsche.

Die insgesamt 441 Kilometer lange Strecke nimmt auch der luxemburgische Schauspieler Tommy Schlesser (GZSZ, Traumschiff, Rosamunde Pilcher) unter die klassischen Räder. Der 34-Jährige ist gerade erst von Dreharbeiten in Frankreich in seine Heimat zurückgekehrt. Die 3. LUXEMBOURG CLASSIC bestreitet Tommy Schlösser zusammen mit Ryck Thill in einem Porsche 911 Cabriolet (Baujahr 1989).

Mit gleich vier historischen Autos ist der Luxemburger Volkswagen-Importeur LOSCH im Starterfeld der 3. LUXEMBURG CLASSIC vertreten. Das 1948 gegründete Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Die reizvolle Strecke führt am ersten Tag über Beckerich zur Mittagspause in das quirlige Städtchen Mertzig, wo die Autos zwischen ca. 12 und 14.30 Uhr zu bewundern sind. Danach geht es weiter durch die Altstadt von Esch/Sauer, das Zentrum von Wiltz und Bastendorf zurück nach Luxemburg.

Der zweite Tag führt das rollende Museum über Roost (LOSCH) zur Teststrecke in Colmar-Berg. Von dort geht es weiter über eine Stippvisite an der Burg Beaufort zur Mittagspause im ehemaligen Benediktinerkloster Echternach ab 11.25 Uhr. Danach führt der Weg vorbei am Denzelt in der Altstadt von Echternach in Richtung Grevenmacher, wo die klassischen Autos ab ca. 13.30 Uhr erwartet werden. Entlang der Mosel führt die reizvolle Route zurück Richtung Hauptstadt. Dort wird das rollende Museum der 3. LUXEMBOURG CLASSIC zur Zielankunft bei der Gëlle Frau (Place de la Constitution) zu bewundern sein. Das erste Auto wird gegen 14.45 Uhr auf dem Platz im Zentrum von Luxemburg erwartet.

Weitere Informationen unter: www.luxembourg-classic.de

Weiteres Bildmaterial unter: www.motorpresse.de/LUX2023

