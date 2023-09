Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Start-up cylib gewinnt den auto motor und sport safety & environment Award

Stuttgart

Batterie-Recycling mit Rückgewinnung aller Komponenten

Die cylib GmbH ist Spezialist für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und erhält bereits kurz nach ihrer Gründung den auto motor und sport safety & environment Award 2023. Der gemeinsame Verkehrssicherheits- und Nachhaltigkeitspreis von auto motor und sport und der Versicherungsgruppe HUK-COBURG ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde am 19. September beim 14. auto motor und sport KONGRESS in Stuttgart überreicht.

Das Start-up-Unternehmen cylib wurde 2022 von drei Forschern aus der Technischen Hochschule Aachen (RWTH) gegründet. Lilian Schwich, Paul Sabarny und Dr. Gideon Schwich haben zuvor über Jahre hinweg eine Technologie entwickelt, die eine Rückgewinnung aller Komponenten von gebrauchten Batterien und aus Produktionsausschüssen ermöglicht. Durch ein wasserbasiertes Verfahren, das zum Patent angemeldet ist, wird der Einsatz von Additiven und Säuren bei der Rückgewinnung von Lithium und Graphit auf ein Minimum reduziert. Ausgediente Batterien werden zu Rohstoff-Lieferanten für den Bau neuer Einheiten. Der eigens entwickelte Prozess bindet zudem CO2 und wirkt sich damit positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus.

"Unser ganzheitlicher Ansatz bedeutet, dass wir alle verbauten Elemente berücksichtigen und extrahieren. Dazu gehören Lithium, Mangan, Kobalt, Nickel, Aluminium und Kupfer sowie nicht-metallische Komponenten. Unser Fokus liegt zudem darauf, den Prozess besonders umweltverträglich zu machen. So können wir Lithium und Graphit fast ausschließlich mit Wasser mobilisieren", sagt Mitbegründerin Lilian Schwich.

Die Umsetzung für sicheres und nachhaltiges Recycling von Batterien weltweit steht noch am Anfang und wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. "Eine erfolgreiche Rückführung von Batteriekomponenten in die Kreislaufwirtschaft ist ein wesentlicher Baustein in der rasanten Entwicklung der E-Mobilität und immens wichtig für die Akzeptanz von elektrischen Antriebskonzepten", sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer des Special-Interest-Medienhauses Motor Presse Stuttgart, in dem auch auto motor und sport erscheint. "Der umweltschonende und wertschöpfende Prozess von cylib ist somit ein wichtiger Beitrag für den Erfolg neuer Technologien in diesem Zukunftssegment."

Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG, ergänzt: "Das Wiederverwerten von Rohstoffen wird auch im Mobilitätssektor immer wichtiger. Cylib treibt die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet voran, daher ist diese Auszeichnung mehr als verdient".

Der auto motor und sport safety & environment Award zeichnet besonders innovative Ideen zum Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit aus.

