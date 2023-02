Motor Presse Stuttgart

Expertenwissen, Service und News: BikeX ist das neue Online-Radportal für alle - von Alltagsradlern bis zu Bike-Enthusiasten

Stuttgart (ots)

Die gesamte Welt des Radfahrens abzubilden - das ist das Ziel des heute startenden Internetportals BikeX ( www.bike-x.de) aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Es löst die bisherigen Onlineangebote der erfolgreichen Marken ROADBIKE, MOUNTAINBIKE, Elektrobike und karl ab, die jedoch auch unter dem neuen digitalen Dach weiter in eigenen Markenkanälen mit ihren Spezialthemen zu finden sind.

"Mit unserer neuen Digitalmarke BikeX schaffen wir im Internet eine Anlaufstation für alle Radfahrer - vom Alltagsradler bis hin zum glühenden Enthusiasten", sagt Chefredakteur Björn Gerteis. "Für sie alle liefern wir die relevanten Inhalte, die zu noch mehr Spaß am Thema Fahrrad beitragen." Das fünfköpfige Team wird übergreifende eigene Themen verwirklichen und dabei eng mit den Experten in den weiteren Rad-Redaktionen der Motor Presse Stuttgart zusammenarbeiten. Diese werden sich auch weiterhin den Spezialthemen zu Rennrädern, Gravel-, Mountain- und Elektrobikes widmen. Gerteis: "Auf BikeX bündelt die Motor Presse Stuttgart das Fahrradwissen der Experten im eigenen Haus sowie aus dem großartigen externen Netzwerk von Radexperten, auf das die Redaktionen in vielen Bereichen zurückgreifen können."

Wurden bisher vor allem die Interessen der ambitionierten Mountainbiker oder Rennradfahrer bedient, finden zukünftig bei BikeX alle die richtigen Inhalte aus ihrer "Radwelt" und für das eigene Leistungsniveau. Möglich wird dies, indem zusätzlich zu den bewährten Spezialthemen weitere Themenfelder geschaffen werden wie beispielsweise Trekking- oder Kinderräder. "Bei allen Themen unterstützen wir die Userinnen und User sowohl mit beratenden Beiträgen als auch mit konkreten Produktempfehlungen", sagt Björn Gerteis. "Diese basieren entweder auf eigenen Tests oder auf den Erfahrungswerten unserer Expertinnen und Experten."

Weitere Infos zum neuen Radportal und einen erläuternden Podcast gibt es auch unter dem Link www.bike-x.de/news/das-ist-bikex.

Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell