WDR Westdeutscher Rundfunk

Ab in die 80er – Die Top 40

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Einen Fernsehabend live aus dem Hörfunkstudio präsentiert das WDR Fernsehen am Samstag, 4. November. „Ab in die 80er – Die Top 40“ heißt die Show über die Superstars und Megahits dieses Kultjahrzehnts, die Janine Breuer-Kolo und Marijke Amado ab 20:15 Uhr im „Visual Radio“ moderieren.

Gemeinsam mit Zuschauer:innen und Zuhörer:innen feiern die beiden WDR 4-Moderatorinnen noch einmal die 80er Jahre. Daher kann man die zweistündige Show nicht nur live verfolgen, sondern sich auch interaktiv an der Sendung beteiligen.

80 Stunden 80er Jahre: Vom 3. bis 6. November veranstaltet WDR 4 ein langes Musikwochenende, an dem sich alles um die 80er Jahre drehen wird – von Popper bis Punker, von Landarzt bis Lindenstraße, von Schulterpolster bis Schlaghose. Los geht es am Freitag, 3. November, um 10:00 Uhr in WDR 4, im Livestream auf wdr4.de sowie in der WDR 4-App.

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell