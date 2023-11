WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein Gast, ein Sofa und ganz viele Fragen! „Böttinger. Wohnung 17“ im WDR Fernsehen

In „Böttinger. Wohnung 17“ lädt Moderatorin Bettina Böttinger ab Freitag, 03. November, zum Talk in ihr heimisches Wohnzimmer ein. In sechs Folgen schafft sie im intimen Rahmen eines Eins-zu-Eins Gesprächs eine entspannte und trotzdem intensive Atmosphäre. Ihre prominenten Gäste mit queeren Lebensentwürfen sprechen beim gemeinsamen abendlichen Kochen in Böttingers Kölner Wohnung über ihre Erfahrungen, Träume und Ideen.

Bettina Böttinger: „Dieses Format, das schon als Podcast wunderbar war, ist sehr besonders und eine Herzensangelegenheit von mir: Die Gespräche mit den Gästen in meinen eigenen vier Wänden sind offen und vertrauensvoll, und bei allen ernsten Themen gab es auch immer reichlich Grund zu lachen. So, wie es an einem schönen Abend mit Freundinnen und Freunden sein soll.“

In der ersten Folge von „Böttinger. Wohnung 17“ am 03. November empfängt Bettina Böttinger Stardesigner Guido Maria Kretschmer, mit dem sie seit Jahren befreundet ist. Mit ihm spricht sie nicht nur über Mode, sondern auch über sein neues Buch und sein soziales Engagement, für das er mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet wurde.

Auch alle weiteren Gäste der nächsten Folgen haben viel Interessantes aus ihrem Leben zu erzählen: Schlagersängerin Kerstin Ott berichtet von ihrem nicht immer leichten Weg, nachdem sie 2016 über Nacht zum Star wurde, Moderatorin Dunja Hayali erklärt leidenschaftlich, warum Mut und Haltung so wichtig sind für die solidarische Gemeinschaft, das erste schwarze Malemodel Papis Loveday schwärmt von seiner Fahrt auf dem Kölner Rosenmontagszug, Miriam Meckel berichtet u.a. von ihrer zukunftsweisenden digitalen Plattform „ada“ und mit dem Besuch von Maren Kroymann bei Bettina Böttinger treffen nicht nur zwei Feministinnen der ersten Stunde aufeinander, sondern zwei Frauen, die über 30 Jahre das öffentlich-rechtliche Fernsehen geprägt haben.

„Böttinger. Wohnung 17“, ab dem 03. November immer freitags um 23:30 Uhr bis 0:15 Uhr.

Alle Folgen stehen eine Woche vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Eine Produktion im Auftrag des WDR.

Redaktion: Katja Banse

