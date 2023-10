WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue Staffel der Carolin Kebekus Show

Endlich! Ab dem 02. November startet die neue Staffel von „DKCS“. In sieben Folgen widmet sich Carolin Kebekus erneut unerschrocken mit viel Humor und Bissigkeit gesellschaftlich relevanten Themen. Nichts bleibt unangetastet, nichts wird ausgelassen. Und wenn es jemand schafft, das breite Spektrum zwischen Alkohol und Therapie, Schwangerschaft und Schönheitsdruck, dem TikTok-Trend „ICKS“ und dem jährlichen Weihnachtswahnsinn mit Witz und Intelligenz zu bedienen, dann ist es Carolin Kebekus.

Natürlich ist Unterstützung dabei willkommen: Mit Katrin Bauerfeind, Tim Mälzer, Hazel Brugger, Steven Gätjen und Edin Hasanovic u.a. hat sich Carolin Prominente zur Verstärkung eingeladen, die ebenfalls mehr können, als nur lustig zu sein. Bei herausfordernden Gesangseinlagen, schrägen Spielen und der ernsthaften Betrachtung zeitgenössischer Phänomene können alle auch neue Seiten von sich zeigen.

In der ersten Show am Donnerstag gibt sich Moderator Steven Gätjen die Ehre. Ein besonderes Highlight dieser Staffel ist außerdem die Rückkehr der DCKS-Ensemblemitglieder Giulia Becker, Tarkan Bagci und Marie Lina Smyrek.

„Die Carolin Kebekus Show“ ist ab dem 02. November 2023 sieben Mal in Folge am Donnerstagabend um 22:50 Uhr im Ersten und ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen. Die Folgen werden freitags um 20:15 Uhr bei ONE und am Montagabend im WDR Fernsehen wiederholt. Die Zuschauer: innen können sich außerdem ganzjährig auf zusätzlichen Online-Content von „DCKS“ freuen: in der ARD Mediathek, unter @dckshow bei Instagram und bei TikTok.

Produziert wird „Die Carolin Kebekus Show“ von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.

