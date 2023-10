WDR Westdeutscher Rundfunk

„Wasser marsch!“ - „Feuer & Flamme“ startet im WDR in die letzte Staffel aus Bochum

Entscheidungsschnell und trotzdem besonnen, technisch perfekt und immer emphatisch, mutig und mit Leidenschaft für das, was sie tun. Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind Allrounder in ihrem Job wie sonst kaum jemand. Bei „Feuer & Flamme“ erleben die Zuschauer:innen diesen Arbeitsalltag unverfälscht. Wenn Sätze fallen wie „Wie viele sind da noch drin?“ ist die Anspannung zum Greifen nah. Erlösung bringt oft nur der Befehl: „Wasser marsch!“.

50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum wurden für die erfolgreiche Dokutainment Produktion „Feuer und Flamme“ Tag und Nacht bei ihrem aufreibenden Berufsalltag begleitet. Das Ergebnis: sechs packende Folgen voller Spannung und Emotionen. Professionell, sensibel und immer als Team versuchen die „Helden und Heldinnen von nebenan“ zu helfen. Damit verabschiedet sich das Team aus Bochum nach fünf erfolgreichen Staffeln.

Hier geht es zum Trailer: https://www.ardmediathek.de/serie/feuer-und-flamme/staffel-7/Y3JpZDovL3dkci5kZS9mZXVlcnVuZGZsYW1tZQ/7

Feuerwehr in Duisburg übernimmt 2024

Die Wachablösung ist die Feuerwehr Duisburg, die ab nächstem Jahr übernimmt. Dort wird es auch Bilder von Rettungseinsätzen mit dem Helikopter und der Hafenwache geben.

In der siebten Staffel von „Feuer & Flamme“ werden die Bochumer Feuerwehrleute unter anderem mit einem schrecklichen Wohnungsbrand konfrontiert: Ausgelöst durch eine Fritteuse, geht es bei der Rettung aus den Flammen eines Mehrfamilienhaus bald um Leben und Tod. Die Situation verlangt von den Feuerwehrleuten einen schnellen, präzise ausgeführten Einsatz und eine große emotionale Kompetenz beim Überbringen von traurigen Nachrichten. Immer wieder besonders herausfordernd sind die Brandfälle, bei denen Kinder am Fenster stehen und gerettet werden müssen.

Der tatkräftige Einsatz der Feuerwehrleute ist neben dramatischen Bränden auch bei anderen Notsituationen gefordert: So wird zum Beispiel ein Autofahrer gerettet, der auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geraten ist. Sein Wagen kippt auf die Seite und droht, den Hang herunterzurutschen.

Ablenkung verschafft dem Team aus Bochum ein Minigolfturnier auf der Wache, bei dem viel Gelächter für Unterhaltung sorgt.

Durch den Einsatz von bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig - sogenannte Bodycams - durchleben die Zuschauer:innen die spannenden Feuerwehr-Einsätze emotional und unmittelbar. „Feuer & Flamme“ verzichtet auf einen Kommentartext. Zu Wort kommen nur die Feuerwehrleute während und nach ihren Einsätzen.

Die Helden des Alltags transportieren so ein hochemotionales Bild der Arbeit der Feuerwehr, das immer wieder Mut und Entschlossenheit, aber auch Nachdenklichkeit und Mitgefühl dokumentiert.

Los geht es online first: Bereits am 26. Oktober ist die erste Folge in der ARD Mediathek abrufbar. Im WDR Fernsehen startet die Ausstrahlung am 2. November 2023: sechs Folgen, immer donnerstags um 20.15 Uhr.

TV Staffel begleitend gibt es neue Ausgaben des Podcasts, der ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Download bereit steht. Zum ersten Mal mit Bild als Video Podcast. In „Feuer & Flamme – der Podcast“ sprechen wöchentlich wechselnde Einsatzkräfte aus der TV-Sendung mit der WDR-Redakteurin Silke Schnee im Deep Talk. Hier erfahren die Hörer:innen Hintergrundgeschichten zu den Einsätzen und können Fragen an die Feuerwehrleute stellen.

