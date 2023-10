WDR Westdeutscher Rundfunk

Der WDR lädt zum virtuellen Besuch seiner Auslandsstudios ein

Der WDR lädt Interessierte zu einem virtuellen Besuch seiner Auslandsstudios in Brüssel, Kiew und Nairobi ein. Wer mit den Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten ins Gespräch kommen und sich über deren Arbeit vor Ort informieren will, kann das am 1. Dezember 2023 im Rahmen der ARD-Aktion „Mitmischen! beim Weltspiegel“ tun. Interessierte können sich ab heute (Mittwoch, 25. Oktober 2023) auf der WDR-Seite dafür anmelden: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/dialog/terminvorschau-100.html

Und so sieht der Ablauf am Freitag, dem 1. Dezember aus: Um 10 Uhr wird Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani (WDR) alle Gäste in einer großen Teams-Schalte begrüßen. Die anderen Weltspiegel-Moderatoren Natalie Amiri, Ute Brucker und Andreas Cichowitz sind ebenfalls dabei. Bei der Einführung geht es zunächst um die Arbeit der Weltspiegel-Redaktion und die konkrete Vorbereitung auf die nächste Sendung.

Im Anschluss besuchen die Gäste virtuell die WDR-Auslandstudios in Brüssel, Kiew oder Nairobi. Das bevorzugte Studio kann bei der Anmeldung gewählt werden. Dort werden sie von den Korrespondentinnen und Korrespondenten empfangen. Sie bekommen eine Studioführung via Handy und einen Einblick in die tägliche Arbeit. Welche Themen stehen gerade im Fokus? Wie gefährlich ist die Arbeit im Kriegsgebiet Ukraine? Wie bekommt man Infos aus der EU-Bürokratie in Brüssel? Und aus welchen Ländern berichtet das Studio in Nairobi noch?

Zum Abschluss geht es dann nochmal ins Plenum, wo die „Mitmischenden“ ihre Erfahrungen austauschen können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, die Anzahl der Plätze begrenzt. Technische Voraussetzung ist ein Smartphone oder ein Multimedia-Computer. Wer sich informieren möchte, welche weiteren ARD-Studios besucht werden können, kann das bei der ARD unter dialog.ard.de tun. Insgesamt machen 15 ARD-Auslandsstudios bei der Aktion „Mitmischen! beim Weltspiegel“ mit.

Der WDR hat sieben Auslandsstudios, neben Brüssel, Kiew und Nairobi außerdem in Washington, New York, Paris und Moskau. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten und ihre Teams vor Ort garantieren journalistisch unabhängige Informationen zur Weltlage und Qualitätsberichterstattung für den WDR und die gesamte ARD.

„Mitmischen! beim Weltspiegel“ ist Teil der Dialogoffensive der Landesrundfunkanstalten in der ARD. Sie will Menschen ermöglichen, die Arbeit des WDR und seiner ARD-Partner besser kennen zu lernen.

