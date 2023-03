Camelot Management Consultants AG

CAMELOT zum 10. Mal als Beste Berater ausgezeichnet

Kontinuierlich hohe Projektqualität und Kundenzufriedenheit

Mannheim (ots)

Zum zehnten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste Berater" Deutschlands gewürdigt - und dies in gleich sechs Kategorien: Einkauf/Supply Chain Management, Operations Management, Organisation, Chemie/Pharma, Maschinen- und Anlagenbau sowie Konsumgüter & Handel. Ausschlaggebend für die Würdigung waren Höchstnoten von Kunden für die Qualität der Beratung sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern.

"Die Auszeichnung freut uns dieses Jahr ganz besonders. Seit der erstmaligen Vergabe des Awards vor 10 Jahren durchgängig zu den Besten zu gehören, ist eine außerordentliche Bestätigung unserer Arbeit. Wir bedanken uns bei allen Kunden für die vielen positiven Bewertungen", kommentiert Libor Kotlik, Managing Partner bei CAMELOT. Auch für die Zukunft sieht er CAMELOT als Beratungsspezialist für das Management von Liefer- und Wertschöpfungsketten gut gerüstet: "Angesichts der zahlreichen Probleme in den globalen Lieferketten in einem dauerhaft unsicheren wirtschaftlichen Umfeld sind unsere Kompetenzen relevanter denn je."

Risikobewusste Kostenoptimierung in der Supply Chain

Zu den aktuellen Beratungsschwerpunkten zählt zum Beispiel das Thema Kostenoptimierung in der Wertschöpfungs- und Lieferkette, mit dem sich viele Unternehmen derzeit beschäftigen. Klassische Kostenreduzierungsprogramme greifen in der aktuellen Situation zu kurz, da sie tendenziell das Geschäft gefährden. CAMELOT bietet stattdessen einen Ansatz, der die Erfüllung des Kundenbedarfs in einem Umfeld zunehmender Unsicherheit und Knappheit sicherstellt, dabei aber die Gesamtkosten dafür, die sogenannten "Cost to Serve", optimiert. Unternehmen profitieren dadurch von wettbewerbsfähigen Kosten ohne negative Auswirkungen auf die Leistungserbringung gegenüber Kunden.

Für die Beste Berater-Studie von brand eins und statista gaben rund 2.000 Partner aus Beratungsunternehmen und über 1.500 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 19 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Consultants und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

