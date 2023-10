WDR Westdeutscher Rundfunk

Bye, bye, Bettina! – Letzter Kölner Treff mit Bettina Böttinger im WDR

Jubiläum und Abschied an einem Abend. Nach 30 Jahren Talk im WDR Fernsehen, davon 17 Jahre als Moderatorin vom „Kölner Treff“, heißt es jetzt „Bye, bye, Bettina!“. Denn Bettina Böttinger wird an diesem Freitag, 27. Oktober, zum letzten Mal Gastgeberin der beliebten WDR-Talkshow sein.

WDR Intendant Tom Buhrow: „Gute TV-Unterhaltung und ausreichend Platz für tiefgründige und ernsthafte Gespräche unter einen Hut zu bringen, diesen anspruchsvollen Spagat hat Bettina Böttinger immer glänzend vollbracht. Und das zeichnet sie als Talkmasterin aus. Ihre ganz besondere Fähigkeit, die Menschen im Gespräch zu öffnen und miteinander zu verbinden, ist ihr Markenzeichen und unverwechselbar „BB“. Wir danken ihr für ihre überragende Arbeit über dreißig Jahre für den WDR und ihre nachhaltige Prägung der Talkshow-Kultur im deutschen Fernsehen.“

Verabschieden wird sich Böttinger mit einer fulminanten, extra langen Ausgabe. Neben der illustren Gästerunde mit Herbert Grönemeyer, Annette Frier, Guido Maria Kretschmer, Torsten Sträter, Margarita Broich, Kübra Sekin und Catherine Foster wird es einige Überraschungen und ganz viele Emotionen geben.

Bettina Böttinger: „Wie heißt es so schön: Niemals geht man so ganz….! Und das tue ich auch gar nicht. Ich bleibe dem Kölner Treff und dem WDR weiterhin als Produzentin verbunden. Nach 30 Jahren als Talkshow-Moderatorin am Freitagabend freue ich mich aber jetzt auf eine neue Form der Freiheit. Ich gehe mit einem guten Gefühl, denn diese Jahre waren reich an Erfahrung und reich an Begegnungen mit wunderbaren und interessanten Menschen. Das ist ein Schatz, den ich in mir trage und den mir niemand nehmen kann. Mein Dank gilt meinem Heimatsender WDR und meinem tollen Team rund um den Kölner Treff. Vor allem aber danke ich meinem Publikum, das mich so positiv und zugewandt durch all die Jahre getragen hat.“

Direkt im Anschluss geht es in der Sendung "Bye, bye, Bettina" ab 0.00 Uhr im WDR Fernsehen mit vielen bewegenden Rückblick-Momenten weiter. Dazu gehören besondere Gespräche sowie komplette Sendungen aus den letzten drei Jahrzehnten. Bettina Böttinger nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch ihre lange Geschichte als WDR-Talkerin, mit Erinnerungen an ihre Shows "B.trifft", "Böttinger" und natürlich mit Highlights aus dem "Kölner Treff".

Mit „Böttinger – Wohnung 17“ wird ab dem 3. November immer nach dem „Kölner Treff“ ihr neues TV-Format von zunächst sechs Folgen im WDR Fernsehen zu sehen sein, online first auch in der ARD-Mediathek.

Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder: „Bettina Böttinger ist eine hervorragende Zuhörerin. Sie begegnet allen Gästen - ob prominent oder nicht - mit großer Empathie, perfekter Vorbereitung und freundlicher Neugier. Unzählige Highlights der Talkgeschichte sind so entstanden. Besonders bewundere ich, dass BB sich schon vor Jahrzehnten auch als Programmmacherin im Männergeschäft Fernsehen durchgesetzt hat. Danke Bettina, dass du mit deinem so offenen Blick auf die Gesellschaft unser Programm seit Jahrzehnten bereicherst.“

Ihre berufliche Laufbahn begann Bettina Böttinger 1985 als Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk im Regionalbüro Bonn, dessen Leitung sie 1989 übernahm. Seit 1991 war sie für den WDR vor allem als Moderatorin tätig. Sie präsentierte u.a. das Magazin „Parlazzo“, die Talkrunden "B. trifft …", "Böttinger", "Kölner Treff", "West.art-Talk", den Zuschauer-Talk "Ihre Meinung" und verschiedene Sondersendungen. 1994 gründete sie ihre eigene Film- und Fernsehproduktionsfirma Encanto.

Die nächste reguläre Ausgabe vom "Kölner Treff" wird am Freitag, 3. November, um 22.00 Uhr von Susan Link und Micky Beisenherz moderiert, die auch bislang schon zum festen Team gehörten.

