Europäische Mathe-Olympiade für Mädchen: Rekordergebnis für deutsche Schülerinnen

Bonn/Portoroz (ots)

So gut waren die deutschen Nachwuchs-Mathematikerinnen noch nie: Bei der European Girls' Mathematical Olympiad 2023 (EGMO) in Portoroz (Slowenien) hat das deutsche Team zwei Gold- und zwei Silber-Medaillen geholt. An dem internationalen Spitzen-Turnier für mathematisch begabte Schülerinnen nahmen insgesamt 214 Jugendliche aus 54 Ländern teil.

Von den vier deutschen Starterinnen erzielte Réka Wagener (18 Jahre) aus Siegen das beste Ergebnis und gewann eine Gold-Medaille. Ebenfalls eine Gold-Medaille konnte Vera Lavrovra (17) aus Göttingen erringen. Je eine Silber-Medaille erhielten Tina Ding (16, Kempten) und Melia Haase (16, Zschopau). Insgesamt ist es das beste Abschneiden eines deutschen Teams seit der ersten Turnier-Teilnahme im Jahr 2018.

Die vier Nachwuchsmathematikerinnen aus dem deutschen Team hatten sich als die besten weiblichen Teilnehmer bei den Vorauswahlklausuren zur Internationalen Mathematik-Olympiade 2023 für die EGMO qualifiziert. In zwei viereinhalbstündigen Klausuren setzten sich die Schülerinnen mit insgesamt sechs komplexen mathematischen Problemen auseinander.

Patrick Bauermann, Leiter der Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe bei Bildung & Begabung: "Das hervorragende Abschneiden des deutschen Teams beweist, dass wir im Bereich der mathematischen Nachwuchsförderung auf dem richtigen Weg sind. Mathematisch-naturwissenschaftliche Begabungen müssen gerade bei jungen Frauen gezielt gefördert werden, wenn Deutschland weitherin als Innovationsstandort eine gute Rolle spielen soll."

Die European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für mathematisch begabte Schülerinnen, der in Form und Ablauf an die Internationale Mathematik-Olympiade angelehnt ist. Seit 2012 nehmen jährlich über 50 Länder aus der ganzen Welt an dem Nachwuchsturnier teil. Jedes Land kann maximal vier Schülerinnen ins Rennen schicken. In Deutschland organisieren die Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe des Talentförderzentrums Bildung & Begabung und das Hausdorff Center for Mathematics der Universität Bonn die Auswahl und Vorbereitung des deutschen Teams.

Mehr Informationen zum Turnier finden Sie auf der Webseite der EGMO: www.egmo.org/egmos/egmo12/

