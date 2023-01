NDR / Das Erste

Wer, wie, was? - Ernie, Bert und Grobi mischen tagesthemen-Sendung auf

Heute um 21.45 Uhr lassen die tagesthemen die Puppen tanzen. Caren Miosga hat drei besondere Bewohner der Sesamstraße zu Gast: Ernie und Bert berichten in einem Gespräch mit der Moderatorin über ihre "Meinungsverschiedenheiten" der vergangenen 50 Jahre und wie sie es so lange schon miteinander aushalten. Grobi tritt in die Fußstapfen einer vor Jahren im tagesschau-Studio berühmt gewordenen Reinigungskraft.

Caren Miosga, Moderatorin tagesthemen: "Ernie und Bert sind die Popstars meiner Kindheit! Jeden Abend habe ich im gestreiften Schlafanzug auf meine Helden im gestreiften Pullover gewartet. Was für ein Fernsehglück, diese großartigen Puppenspieler zu Gast zu haben im tagesthemen-Studio und sie bei ihrer Arbeit beobachten zu dürfen. Sie improvisieren ununterbrochen und sprühen vor Ideen, obwohl sie auf dem Boden kniend echte Schwerstarbeit leisten."

Die Aufzeichnung mit den Puppen der Sesamstraße fand bereits am Donnerstag statt. Ausschnitte sind bereits auf den Social-Media-Kanälen von tagesschau und tagesthemen zu sehen.

Wieso, weshalb, warum? Anlass des Besuchs von Ernie, Bert und Grobi im tagesthemen-Studio ist der 50. Geburtstag der Sesamstraße an diesem Sonntag. Die Sesamstraße ging am 8. Januar 1973 das erste Mal auf Sendung.

Zusätzlich zu dem Auftritt am heutigen Freitagabend in den tagesthemen gibt es am Sonntag, 8. Januar, um 7.20 Uhr im Ersten noch ein "tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" für Kinder und Erwachsene. Hier spricht das Krümelmonster seinen ersten tagesthemen-Kommentar. Moderiert wird die Sondersendung ebenfalls von Caren Miosga. In der ARD-Mediathek ist das "tagesthemen Special" ab Sonntagmorgen, 9 Uhr, abrufbar.

Weitere Informationen und alle Programm-Highlights zum Jubiläum "50 Jahre Deutsche Sesamstraße" online auf NDR.de.

