WDR Westdeutscher Rundfunk

ARD radiofeature im April: "Grüne Bilanzen - Ein Feature über nachhaltiges Rechnen im Bio-Landbau"

Köln (ots)

Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan für nachhaltiges Wirtschaften beschlossen: den European Green Deal. Dieser soll auch Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung in der Bilanzierung berücksichtigen. Die traditionelle Buchhaltung ist gegenüber all dem jedoch unsensibel. In der Vergangenheit zahlte sich nachhaltiges Wirtschaften schlicht nicht aus.

Ein Beispiel, wie sich ökologische und soziale Werte in das traditionelle Rechnungswesen einbeziehen lassen, hat sich ARD-Autor Conrad Lay angeschaut. "Grüne Bilanzen - Ein Feature über nachhaltiges Rechnen im Bio-Landbau" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 21. April 2021, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.

Die Freiburger Regionalwert AG zeigt mit ihrem sogenannten "green accounting" in der Landwirtschaft, wie sich die Buchhaltung an ökologischen Zielen orientieren kann. Die Bürger-Aktiengesellschaft, in der sich zahlreiche Öko-Betriebe zusammengeschlossen haben, erweitert die herkömmliche Betriebswirtschaft um Faktoren wie Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Tierwohl.

Nachhaltiges Rechnen setzt voraus, dass ökologisches Engagement und soziale Wertschätzung keine wolkigen, ethisch-moralischen Ziele sind, sondern als ökonomische Fakten begriffen und in die Sprache der Wirtschaft übersetzt werden.

Der neue Ansatz eines "green accouting" zeigt, was möglich ist, wenn sich die Bilanzen an ökologischen Zielen orientieren. Denn eines ist gewiss: Nachhaltigkeit an sich interessiert keinen. Erst wenn es ums Geld geht, hören die Chefs in den Vorstandsetagen zu. Viel Zeit umzusteuern bleibt aber nicht. Investitionen, die heute getroffen werden, haben langfristige Auswirkungen bis 2050 und darüber hinaus.

Conrad Lay studierte Rechts- und Politikwissenschaften. Seit 1980 ist er Rundfunkautor, Kritiker und Publizist sowie Leiter von Seminaren der Erwachsenenbildung zur deutsch-deutschen Annäherung. Er gewann mehrere Journalistenpreise, u.a. Preis der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Journalistenpreis des Presse-Clubs Frankfurt am Main, Salus-Medienpreis sowie deutsch-polnischer Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis.

Journalist*innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.

Sendetermine:

SWR 2 Mittwoch, 21. April 2021, 22:05 Uhr

MDR Kultur Mittwoch, 21. April 2021, 22:00 Uhr

BR 2 Samstag, 24. April 2021, 13:05 Uhr

SR 2 KulturRadio Samstag, 24. April 2021, 17:04 Uhr

Bremen Zwei (RB) Samstag, 24. April 2021, 18:05 Uhr

NDR Info Sonntag, 25. April 2021, 11:05 Uhr

WDR 5 Sonntag, 25. April 2021, 11:04 Uhr

hr2-kultur Sonntag, 25. April 2021, 18:05 Uhr

Redaktion: Dorothee Meyer-Kahrweg (HR)

Eine Produktion des Hessischen Rundfunk für das ARD radiofeature 2021.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell