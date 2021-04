WDR Westdeutscher Rundfunk

Sendehinweis: Hatice Cengiz im COSMO-Interview am 16.04.2021 um 08.20 Uhr (WDR Radio)

Köln (ots)

WDR COSMO, 16.04.2021, 08.20 Uhr

Bei WDR COSMO äußert sich Hatice Cengiz, ehemalige Verlobte des ermordeten saudi-arabischen-Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi, erstmals nach längerer Zeit im Interview.

In dem Gespräch mit COSMO-Autorin Banu Güven geht es um ihre persönliche Situation, um den Dokumentarfilm "The Dissident" von Bryan Fogel, Kritik an den europäischen Regierungen und an der Biden-Regierung, und was sie von dem Verfahren gegen den Kronprinzen Mohammed bin Salman in Karlsruhe erwartet.

