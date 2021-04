WDR Westdeutscher Rundfunk

maischberger. der podcast

Eine Stunde klare Fragen, keine Ausreden

Sandra Maischberger meldet sich mit "maischberger. der podcast" ab Samstag, 17. April 2021, exklusiv für die ARD zurück: Kein Smalltalk, kein Geplauder - klare Fragen, keine Ausreden und ein Gegenüber. Aktuell und hintergründig geht es im Wahljahr in jeder Folge um das Kernthema "Macht". Gast der ersten Ausgabe ist Karl Lauterbach. Zu hören ist "maischberger. der podcast" in der ARD-Audiothek, im Radio und auf allen gängigen Podcastplattformen.

Der einstündige Interview-Podcast von Sandra Maischberger wird nach der erfolgreichen ersten Staffel als originäre WDR-Produktion fortgeführt. Mit neuem Namen und neuer inhaltlicher Ausrichtung, die auch an den TV-Talk "maischberger. die woche" anknüpft.

In jeder Episode geht es im Wahljahr um das übergeordnete Thema "Macht". Wer hat sie? Wem fehlt sie? Wer strebt sie an? Sandra Maischberger spricht mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Sie will erfahren, was Macht mit einem Menschen macht. Warum hat Macht einen schlechten Ruf und ist dennoch allgegenwärtig?

Neben Spitzenpolitiker*innen aus Bund, Land und Region, einflussreichen Menschen aus Wirtschaft und Gesellschaft werden Gäste zu Wort kommen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber "was zu sagen haben", z.B. Aktivist*innen oder von Diskriminierung Betroffene.

Sandra Maischberger: "Ich bin sehr glücklich, mit einer klaren inhaltlichen Schärfung in die zweite Staffel unseres Podcasts gehen zu können. Die Gespräche werden nichts an Intensität und Überraschungsmomenten verlieren, dafür aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mehr Vertiefung und Relevanz in einem politisch hochspannenden Jahr bieten. Der Podcast gibt mir die Gelegenheit, viele, auch persönliche, Fragen zu stellen, für die im Fernsehen manchmal zu wenig Zeit bleibt."

Der Podcast wird bei WDR 5 sonntags um 14.00 Uhr einen festen Programmplatz haben und steht samstags in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcastplattformen.

Redaktionell verantwortlich für "maischberger. der podcast" sind Elke Maar und Tobias Gehle (beide WDR).

