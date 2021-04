WDR Westdeutscher Rundfunk

Rockpalast OFFSTAGE mit Fury in the Slaughterhouse

Sie gehören zu den erfolgreichsten englischsprachigen Rockbands aus Deutschland: Fury in the Slaughterhouse. Seit 1987 haben die Hannoveraner 13 Studioalben herausgebracht, jetzt zementiert die Band ihr Comeback mit dem Studioalbum "NOW", das der WDR gemeinsam mit dem Label von Fury, Seven.One Starwatch, begleitet: mit interaktivem Livestream-Event und exklusivem Konzertmitschnitt am 22. April ab 20 Uhr.

Live-Musik in Zeiten der Pandemie - Rockpalast Redakteur Peter Sommer freut sich sehr, das möglich zu machen: "In diesen für die Kulturlandschaft schweren Zeiten freut es uns ganz besonders, unseren Zuschauern mit der OFFSTAGE Reihe ein alternatives Konzertangebot machen zu können. Ich habe Fury zum ersten Mal in den Neunzigern beim Schüttorf Open Air gesehen und war begeistert. Nachdem wir die Band dreimal für den WDR aufgezeichnet haben, freue ich mich ganz besonders darüber, dass der Rockpalast auch den Neuanfang begleitet."

Fury LIVE und interaktive Fragestunde für Fans & Freunde

Im Rahmen der Reihe "Rockpalast OFFSTAGE" wird ein Konzert von Fury in the Slaughterhouse in der Historischen Stadthalle Wuppertal aufgezeichnet und dann eingebettet in das Livestream-Event, das auf der Rockpalast-Website und Facebook-Seite sowie auf dem Rockpalast-YouTube-Channel und der Facebook-Seite der Band zu sehen sein wird. Im WDR-Fernsehen läuft das Konzert in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai um 01.15 Uhr.

Moderator Manuel Unger führt durch den Konzertabend und die Band beantwortet interaktiv die Fragen der Fans. Als besondere Überraschung wird die Rockband mit Thees Uhlmann, einem der erfolgreichsten Sänger und Schriftsteller der deutschen Pop- und Indiekultur, einen ganz besonderen Song performen.

Fury-Sänger Kai Wingenfelder dazu: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit dem WDR, mit dem wir 2020 bereits eine wunderschöne "Time To Wonder" Videoaktion umgesetzt haben, wieder etwas gemeinsam auf die Beine stellen werden. Mit dem ROCKPALAST ein OFFSTAGE Konzert in besonderem Rahmen zu spielen, das ist eine Ehre. Wir proben wie die Wilden und sind sicher, dass es ein schönes Format werden wird."

Tim Wermeling, Director Marketing Music & Live Entertainment von Seven.One Starwatch: "Gerade in diesen Zeiten, ist es wichtig, den Fans eine gewisse Nähe zu ihren Lieblingsbands bieten zu können. Diese besondere Ausgabe des OFFSTAGE-Formats leistet das auf herausragende Weise. Wir freuen uns auf eine großartige und coronakonforme Album-Releaseparty!"

Fury in the Slaughterhouse landete bisher mit vier Ihrer Studioalben in den deutschen Top Ten, drei erreichten Goldstatus. Ihren Karrierehöhepunkt hatte die Band um die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder Anfang und Mitte der Neunziger, als Songs wie "Won't Forget These Days", "Every Generation Got Its Own Disease" oder "Radio Orchid" landauf, landab im Radio und im Musikfernsehen liefen. Die Band tourte mit Rock-Größen wie Meat Loaf, Green Day, Breeders und Weezer in den USA und enterten die Top15 der US-amerikanischen Billboard-Albumcharts. 2008 lösten sich Fury in the Slaughterhouse nach einer Abschiedstournee auf. Nach ihrer Wiedervereinigung feierte die Band 2017 ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem Best Of-Album und drei ausverkauften Reunion-Konzerten in Hannover.

Aktuelle Informationen zur Band und ihren Tour-Daten 2022 gibt es unter: www.Fury.de

Das Livestream-Event am 22. April läuft ab 20 Uhr auf folgenden Kanälen:

Im Netz: www.rockpalast.de

FACEBOOK: https://www.facebook.com/rockpalast

YOUTUBE: https://www.youtube.com/wdr-rockpalast

FURY-Website: https://www.fury.de/

