WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Wittener Tage für neue Kammermusik 2021

Kulturradio WDR 3 und Kulturforum Witten mit exklusivem Radio- und Videofestival vom 23. bis 25. April

Köln (ots)

WDR 3 und das Kulturforum Witten richten von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. April 2021 das renommierte Premierenfestival als exklusive Radio- und Streaming-Veranstaltung aus. Damit wird das erfolgreiche Konzept vom Vorjahr fortgeführt und sogar erweitert: WDR 3 filmt alle beteiligten Ensembles und sendet 30 Uraufführungen am Festivalwochenende im Radio und als Video-Stream auf wdr3.de.

Multimedial ist auch das Programm: Ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk präsentiert Klaus Lang zusammen mit der Lichtkünstlerin Sabine Maier. Der französische Komponist Brice Pauset, der im Zentrum des diesjährigen Festivals steht, steuert mit seiner Mixed-Media-Komposition "Vertigo" ein besonderes Klang- und Seherlebnis bei. Mauro Lanza reflektiert in einem neuen Streichquartett-Zyklus die Pioniere und die Technologie des Mediums Radio.

Dabei führen die Einspielungen teilweise über Ländergrenzen hinweg und entstehen in einer internationalen Arbeitsteilung, an der sich auch ORF, SWR und Ircam unterstützend beteiligen. Dieser mehrstufige Workflow reicht von Stuttgart und Wien nach Paris, Berlin und schließlich zu WDR 3 nach Köln, um die Werke pünktlich am Festivalwochenende auszustrahlen.

Die WDR 3 Sendedaten:

Freitag, 23.4.2021, 20.04 bis 24 Uhr, WDR 3 Konzerte 1-2, Schwesternparkmusik 1-2

Samstag, 24.4.2021, 18.04 bis 22 Uhr, WDR 3 Konzerte 3-4, Dialog.Portrait und Schwesternparkmusik 3

Sonntag, 25.4.2021, 20.04 bis 24 Uhr, WDR 3 Konzerte 5-6, Schwesternparkmusik 4, Newcomer Konzert

wdr3.de sendet alle Videos der bislang noch nicht aufgeführten Stücke parallel zur Radiosendung im Stream.

Das Festival wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

Programmänderungen sind bis Ende April aufgrund der Corona-Pandemie möglich.

