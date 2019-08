WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue Reihe im WDR Fernsehen: "Zum Frühstück bei..." mit Donya Farahani

Mit drei Folgen startet die neue Reihe "Zum Frühstück bei..." ab 25. August am Sonntagabend im WDR Fernsehen. WDR-Reporterin Donya Farahani ist zu Gast bei Prominenten, die Farahani in ihren privaten vier Wänden empfangen. Sie geben der Reporterin zwei Tage lang persönliche Einblicke in ihr Leben und erzählen, was sie wirklich bewegt - zum Ausklang steht immer ein Frühstück zu Hause auf dem Programm. So trifft Donya Farahani die Sängerin Patricia Kelly in ihrem Zuhause bei Düsseldorf. Sie unternehmen Ausflüge, sprechen über das schwierige Verhältnis zum Vater und auch über die Krebserkrankung der Sängerin. In Köln besucht Donya Farahani den Kabarettisten Fatih Cevikkollu und lernt dessen Alltag per Fahrrad kennen. Bei indischem Abendessen und Sport im Garten erzählt er von seiner Kindheit und seinen Erfahrungen mit Rassismus. In Alsdorf trifft Donya Farahani den Kabarettisten Jürgen B. Hausmann. Der ehemalige Lehrer berichtet über für ihn wichtige Lebensstationen und -erfahrungen, kocht mit der WDR-Reporterin sein Lieblingsrezept und erzählt, welchen Humor er mag.

Die Bochumerin Donya Farahani studierte Wirtschaftsinformatik in Köln und absolvierte im Anschluss ein Volontariat beim WDR. Einen Namen machte sie sich mit der WDR-Reportage-Reihe "Donya - Unterwegs im Westen".

"Zum Frühstück bei..." ist eine Produktion von Encanto für den WDR.

Redaktion: Anne Leudts

Sendetermine und Prominente:

WDR Fernsehen, 25. August, 22.45 Uhr: Zum Frühstück bei ...Patricia Kelly WDR Fernsehen, 1. September, 22.45 Uhr: Zum Frühstück bei...Fatih Cevikkollu WDR Fernsehen, 8. September, 21.45 Uhr: Zum Frühstück bei...Jürgen B. Hausmann

