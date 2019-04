ARD Das Erste

Jürgen Drews übernimmt Gastrolle in "Rote Rosen"

Der "König von Mallorca" trifft in Lüneburg nach Jahrzehnten seine "Muse" wieder

Erika (Madeleine Lierck-Wien) ist hin und weg, als sie erfährt, dass der Schlagerstar Jürgen Drews in der Stadt ist. Man könnte meinen, sie sei sein größter Fan - oder steckt da mehr dahinter? Erika versucht vergeblich, Kontakt zu Jürgen Drews aufnehmen, schließlich schuldet der ihr seit Jahrzehnten ein Picknick. Doch der Schlager-Star entwischt ihr immer wieder. Dann vermisst Jürgen Drews plötzlich sein Banjo. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) steht an der Rezeption des "Drei Könige" durch das geklaute Banjo unter Druck und hat ihren abgewiesene Verehrer Cem (Varol Sahin) im Verdacht. Doch diese Theorie ist für Jürgen Drews völlig abwegig. Dann meldet sich ein ominöser Erpresser, in dessen Besitz sich sein Banjo befindet. Jürgen Drews stellt überrascht fest, dass die "Erpressung" von seiner vermissten Muse kommt: Erika Rose. Er gibt Erika ihr Halstuch zurück, das all die Jahre sein Glücksbringer war. Doch bei seinem kleinen privaten Abschiedskonzert versagt ihm daraufhin fast die Stimme - bis Erika das Glücks-Halstuch zurück in seinen Instrumentenkoffer legt ...

Jürgen Drews, der "König von Mallorca" und einer der erfolgsreichsten deutschen Schlager-Stars, übernimmt seine Gastrolle in vier Episoden der ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" ab Folge 2922 (voraussichtlicher Sendetermin: 9. Juli 2019, 14:10 Uhr im Ersten).

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).

