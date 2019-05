WDR Westdeutscher Rundfunk

Birgit Lehmann wird neue Leiterin des WDR-Studios in Duisburg

Am 1. Juni 2019 übernimmt Birgit Lehmann (53) die Leitung des WDR-Studios in Duisburg. Ihre WDR-Laufbahn begann sie 1997 als Redakteurin im WDR-Studio Essen. 1999 folgte er Wechsel nach Düsseldorf in die Redaktion "Aktuelle Stunde". 2001 ging sie nach Köln in die damals neugegründete WDR-Internetredaktion. 2003 kehrte sie nach Düsseldorf zurück und übernahm die Leitung der Fernsehredaktion "Lokalzeit aus Düsseldorf". Seit 2009 war sie Leiterin des WDR-Studios Düsseldorf. Birgit Lehmann freut sich auf Ihre neue Aufgabe: "Duisburg und der Niederrhein sind ein ganz besonderes Berichtsgebiet. Duisburg als Metropole - eine unglaublich vielfältige Stadt mit hoher Aktualitätsdichte und auch großem Erholungswert. Der Niederrhein mit seinen wunderschönen Städten und Dörfern, den Rheingeschichten ... Im Studio Duisburg erwartet mich ein junges engagiertes Team mit vielen Ideen. Gemeinsam wollen wir das beste Programm für unsere Zuschauer*innen, Hörer*innen und User*innen machen." Gleichzeitig mit dem Wechsel nach Duisburg übernimmt Birgit Lehmann den Aufbau regionaler Hörfunkberichterstattung aus dem Sendegebiet des Duisburger Studios. Bislang war das Studio Düsseldorf für die Hörfunkberichterstattung zwischen Duisburg, Kevelaer, Kleve und Schermbeck zuständig. Birgit Lehmann hat viel Erfahrung mit dem crossmedialen Umbau einer Redaktion. Sie hat diesen Prozess bereits im Studio Düsseldorf erfolgreich geleitet. WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalen Verwurzelung des WDR hervor: "Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio." Das Studio Duisburg berichtet über das, was die Menschen in Duisburg und in den Kreisen Kleve und Wesel bewegt und was sie wissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Lokalzeit auf WDR 2: Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends immer um Halb. Lokalzeit aus Duisburg, WDR Fernsehen: Montag bis Freitag, 18.10 Uhr bis 18.15 Uhr und 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Samstags, 19.30 bis 20.00 Uhr, Lokalzeit am Samstag (landesweit) Lokalzeit im Netz unter wdr.de. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

