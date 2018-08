Der WDR beim NRW-Tag in Essen - "Bergwerk 360°" und MausShow - WDR 4 präsentiert "Alphaville"

Köln (ots) -

Der Westdeutsche Rundfunk ist live dabei, wenn Nordrhein-Westfalen den NRW-Tag feiert. In der Essener Innenstadt präsentiert der WDR am 1. und 2. September 2018 ein attraktives Programm auf der Bühne am Kennedyplatz sowie Mitmachaktionen vor und in der Marktkirche. Am 1. September 2018 kommt WDR 4 mit einem Special Guest nach Essen: Das neue WDR 4 on tour präsentiert die Band Alphaville um Sänger Marian Gold. Mit Songs wie "Big in Japan" oder "Forever Young" hat sie weltweit Erfolge gefeiert. WDR 4 zeichnet das Konzert auf und sendet es im Rahmen des WDR 4 Konzertherbsts am 24. September ab 20 Uhr. Gastgeber für diesen Programmpunkt ist Moderator Bastian Bender. Tagsüber führt Désirée Rösch, Moderatorin der WDR-Lokalzeit Ruhr, durch das Programm und freut sich jetzt schon auf die MausShow mit den Lach- und Sachgeschichten. Auch am Sonntag ist die Maus nochmal auf der Bühne am Kennedyplatz zu Gast. An beiden Tagen können die Besucherinnen und Besucher auf eine virtuelle Reise gehen: Im Jahr der Zechenschließungen in NRW setzt der Westdeutsche Rundfunk den Bergleuten und der Bergbaukultur ein einzigartiges digitales Denkmal, das beim NRW-Tag zu erleben ist: Mittels Virtual-Reality-Technologie können die Userinnen und User in die Welt des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop eintauchen. In der Marktkirche lädt der WDR alle Interessierten ein, die Welt unter Tage interaktiv in 4D oder 3D zu erleben, ob mit einer Seilfahrt in Echtzeit, einem Rundgang mit Steiger Andy oder einer Tour mit der berühmten "Dieselkatze" durch das weit verzweigte Stollennetz. Einen ersten Einblick in die Welt unter Tage gibt es vorab bei glueckauf.wdr.de. Auch das Team des WDR-Studios in Essen beteiligt sich am NRW-Tag und präsentiert am Infostand vor der Marktkirche unter anderem das stetig wachsende Online-Lexikon "Kumpel-ABC": In Videos erklären Menschen aus der Region Ausdrücke, die aus Bergbau oder Ruhrgebietstradition stammen. Zahlreiche Begriffe sind schon heute online und wer weitere Redewendungen selber erklären will, kann das mit eigenen kurzen Videos tun. Alle Angebote des WDR zum "Abschied von der Steinkohle" können unter bergbau.wdr.de abgerufen werden. Fotos unter ard-foto.de

