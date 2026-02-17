Simon - Kucher & Partners

Ziga Lesnik neuer Telko-Partner bei Simon-Kucher: "Wer den Wandel von Telco zu 'Tech-Co' nicht schafft, wird abgehängt!"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Ziga Lesnik ernennt die Strategieberatung Simon-Kucher einen erfahrenen Telekommunikations-Experten als neuen Partner. Nach über 10 Jahren in der globalen Telko-Practice übernimmt er seit Anfang des Jahres nun weitreichende Führungsaufgaben. Lesnik konzentriert sich neben dem globalen B2B-Geschäft dabei vor allem auf den Wandel von Telco zu "Tech-Co" und nachhaltiges Wachstum.

Ziga Lesnik steigt bei der Strategieberatung Simon-Kucher zum Partner auf

Partner-Ernennung würdigt über 10 Jahre Projekterfolge und starke Beratungsnachfrage

Sein Fokus: Globales B2B-Geschäft, Wandel von Telco zu "Tech-Co" und Better Growth

Telekommunikationsexperte Ziga Lesnik steigt bei Simon-Kucher zum Partner auf. Die Ernennung ist gleichzeitig Reaktion auf das steigende Projektaufkommen als auch eine Auszeichnung von mehr als zehn Jahren erfolgreicher Beratungsarbeit.

Substanzstark, verlässlich, zukunftsorientiert

"Nicht-terrestrische Netze, Konkurrenzkampf und die Konvergenz zwischen Konnektivität und Security stellen die Telekommunikationsbranche vor immense Herausforderungen", so Kajetan Zwirglmaier, Head of Telco. "Substanzstark, verlässlich, zukunftsorientiert: Mit Ziga Lesnik gewinnen wir einen Partner, der seit über zehn Jahren zeigt, dass tragfähige Lösungen und konsequentes Hinterfragen des Status quo zusammengehören."

Digitalisierter Vertrieb, datengetriebene Kundenbetreuung & technologiebasierte Angebotskonzepte

Seit Anfang Januar beweist Lesnik, dass er als Mitglied des TMT-Center of Sales Excellence von Simon-Kucher die perfekte Besetzung der Partnerstelle ist. "Wer den Wandel von Telco zu 'Tech-Co' nicht schafft, wird abgehängt!", betont Lesnik. "Wer nicht von der Bildfläche verschwinden will, braucht nicht nur einen digitalisierten Vertrieb und datengetriebene Kundenbetreuung, sondern vor allem auch technologiebasierte Angebotskonzepte und Tools, die KI und menschliche Kompetenz perfekt vereinen."

Telko-Unternehmen in die Zukunft führen

Mit seiner Projekterfahrung aus über 25 Ländern konzentriert sich Lesnik künftig auf das globale B2B-Geschäft, aber auch den Ausbau der Präsenz in der CEE-Region. "Von Markteintrittsstrategien und Positionierung über Packaging & Pricing bis hin zu CVM und Go-to-Market - ich freue mich, Stammkundschaft ebenso wie neue Telko-Unternehmen gemeinsam mit meinem Team in die Zukunft zu führen."

Interviews mit Ziga Lesnik sind auf Anfrage (nur für Medien) möglich.

Kurz-Bio: Ziga Lesnik ist Partner in der globalen Telekommunikationspraxis der Strategieberatung Simon-Kucher im Wiener Büro und Mitglied des TMT-Center of Sales Excellence. Bereits seit über einem Jahrzehnt berät er Vorstände zu Wachstumsinitiativen in den Bereichen Markteintritt und Positionierung, Packaging und Pricing, Customer Value Management, Sales Excellence und Go-to-Market-Strategien.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com

Original-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell