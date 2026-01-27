Fabian Klöble neuer Consumer-Partner bei Simon-Kucher: "2026 gewinnt nur, wer FMCG konsequent neu ausrichtet!"

Simon - Kucher & Partners

Die Strategieberatung Simon-Kucher ernennt FMCG-Experten Fabian Klöble zum neuen Consumer-Partner. Die Ernennung ist sowohl eine Würdigung von über zehn Jahren erfolgreicher Beratungsarbeit als auch Ausdruck des gestiegenen Bedarfs an Strategieberatung für FMCG-Unternehmen. Klöble wird sich auf die Themen Commercial Excellence und Better Growth konzentrieren.

FMCG-Experte Fabian Klöble steigt bei Simon-Kucher zum Partner auf. Die Ernennung ist sowohl eine Würdigung von mehr als zehn Jahren erfolgreicher Beratungsarbeit als auch Ausdruck des gestiegenen Bedarfs an Strategieberatung für FMCG-Unternehmen.

Analytisch, kundennah, impact-orientiert

"Kostenanstiege, neues Shopper-Verhalten, Konsolidierung des europäischen Einzelhandels: FMCG-Unternehmen sehen sich mit immensen Herausforderungen konfrontiert", erklärt Tim Brzoska, FMCG-Partner. "Partner sollte daher werden, wer nicht nur beim Thema Commercial Excellence, operative Umsetzung und KI-Anwendungen heraussticht, sondern auch das Zusammenspiel von lokalen und regionalen Dynamiken bestens versteht. Fabian Klöble hat bewiesen, dass unsere Kunden ihm hier vertrauen und er seit vielen Jahren ein wichtiger Motor für die Wertschöpfung für FMCG-Unternehmen in der DACH-Region und ganz Europa ist."

Effektives RGM, bessere Verhandlungsstrategien und die richtige Value-Story für Shopper

Seit Jahren zeigt Klöble, dass er die ideale Wahl ist. "Wie gehen Hersteller am besten mit dem Eigenmarken-Trend um? Wie gelingt effektives Revenue Growth Management in Zeiten von KI? Wer im FMCG-Bereich RGM-Themen nicht kontinuierlich steuert, verliert an Durchsetzungskraft gegenüber Handel und Endkundschaft", so Klöble. "Ob Getränke, Lebensmittel oder Near-Food - es braucht mehr als fancy Tools, um im Kampf mit Markenkonkurrenz und Eigenmarken zu bestehen. Unternehmen müssen verstehen: 2026 gewinnt nur, wer FMCG konsequent neu ausrichtet! Das heißt: Bessere Verhandlungsstrategien, effektives RGM und die richtige Value-Story für Shopper!"

10 Jahre bei Simon-Kucher: "Das ist erst der Anfang"

Ob er sich weitere 10 Jahre bei Simon-Kucher vorstellen kann? "Das ist erst der Anfang", lächelt Klöble. "Die Weiterentwicklung unserer Commercial Excellence-Dienstleistungen für FMCG-Hersteller bietet immenses Potenzial für unsere Kunden - und ich habe vor, es konsequent zu nutzen."

Kurz-Bio: Fabian Klöble ist Partner im Consumer-Sektor der globalen Strategieberatung Simon-Kucher in München. Er ist Experte für Commercial Excellence und Wachstumsprojekte für FMCG-Unternehmen (Fast-Moving-Consumer-Goods). Zu seinen Kunden zählen Hersteller aus allen Bereichen - von Lebensmitteln, über Getränke bis hin zu Near-Food - im DACH-Raum und Europa. Seine Projekte fokussieren sich eine breite Variation an Themen im Bereich Revenue Growth Management und Commercial Excellence.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com

