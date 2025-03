toplink GmbH

20 Jahre Partnerschaft: toplink und Vodia feiern erfolgreiche Zusammenarbeit in der Cloud-Telefonie

Darmstadt / Boston (ots)

toplink und Vodia Networks feiern in diesem Jahr ihre 20-jährige Partnerschaft. Als einer der führenden Anbieter von Business-Kommunikationslösungen in Deutschland setzt toplink seit zwei Jahrzehnten auf die Cloud-Telefonanlagen von Vodia, die unter den Produktnamen vPBX und xPBX für Unternehmen und Institutionen angeboten werden. Mit dieser langjährigen Zusammenarbeit haben toplink und Vodia die Entwicklung der Cloud-Telefonie in Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Vodia zählt zu den Pionieren der VoIP-Telefonie und bietet eine hochskalierbare, funktionsreiche Cloud-Telefonanlage, die insbesondere für Unternehmen, Callcenter und Dienstleister mit flexiblen Kommunikationsanforderungen optimiert ist.

"Unsere Partnerschaft mit toplink ist ein Paradebeispiel für erfolgreiche, nachhaltige Zusammenarbeit in der Telekommunikationsbranche", sagt Dr. Christian Stredicke, CEO von Vodia Networks. "Gemeinsam haben wir innovative Kommunikationslösungen entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, flexibel und sicher zu arbeiten. toplink hat über die Jahre bewiesen, dass sie nicht nur ein starker Vertriebspartner sind, sondern auch exzellente Lösungen und Support für ihre Kunden bieten."

toplink stellt Unternehmen weltweit moderne Telefonie- und Omnichannel-Lösungen zur Verfügung. Neben der Cloud-Telefonie bietet toplink mit yourix eine skalierbare Plattform für die Kundenkommunikation über alle relevanten Kanäle hinweg. Als einer der größten Betreiber digitaler Telefonnetze in Deutschland garantiert toplink höchste Verfügbarkeit und Sicherheit für seine Kunden.

"Vodia ist seit 20 Jahren unser wichtigster Technologiepartner für Cloud-Telefonanlagen", sagt Jens Weller, Geschäftsführer von toplink. "Unsere Kunden profitieren von einer stabilen, leistungsstarken und DSGVO-konformen Lösung, die sich nahtlos in ihre bestehenden Prozesse integriert. Durch die enge Zusammenarbeit mit Vodia konnten wir unser Portfolio kontinuierlich erweitern und immer wieder neue Maßstäbe in der Cloud-Telefonie setzen."

Gemeinsamer Blick in die Zukunft

Mit der zunehmenden Nachfrage nach flexiblen, cloudbasierten Kommunikationslösungen planen toplink und Vodia, ihre Partnerschaft weiter zu vertiefen. Ziel ist es, Unternehmen jeder Größe noch effizientere und sichere VoIP-Lösungen anzubieten, die den steigenden Anforderungen an digitale und mobile Arbeitsplätze gerecht werden.

"Die letzten 20 Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, auf starke Partnerschaften zu setzen", ergänzt Dr. Stredicke. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit toplink weiterhin Innovationen voranzutreiben und die Cloud-Telefonie auf das nächste Level zu heben."

Über Vodia Networks

Vodia Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Telefonanlagen. Das Unternehmen wurde in den frühen 2000er Jahren gegründet und gehört zu den Pionieren der VoIP-Technologie. Die Vodia PBX ist für Unternehmen jeder Größe optimiert und bietet eine Vielzahl an Integrationen, Sicherheitsfeatures und Kommunikationslösungen für moderne Arbeitsumgebungen. (http://web.vodia.com/de)

Über toplink

Die toplink GmbH mit Sitz in Darmstadt ist einer der führenden Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Neben virtuellen Telefonanlagen und SIP-Trunks bietet toplink mit yourix eine innovative Omnichannel-Plattform für den Kundenkontakt. Das Unternehmen betreibt ein eigenes digitales Telefonnetz und gewährleistet höchste Datensicherheit und Verfügbarkeit. (www.toplink.de)

