Anpfiff bei Coca-Cola: Das wird ein unvergleichlicher Sommer mit der Heim-EM!

Coca-Cola feiert anlässlich der UEFA EURO 2024(TM) in Deutschland das größte Fan-Fest und verlost tausende EM-Tickets und einmalige Fan-Momente

Love Brands des Sommers: Coca-Cola Zero Sugar und POWERADE sorgen für Erfrischung

Positive Zeichen: Coca-Cola setzt sich für ein vielfältiges und nachhaltiges Event ein

Das Fußballfieber steigt - auch bei Coca-Cola. Als langjähriger Partner der UEFA startet Coca-Cola bereits lange vor Turnierbeginn den "besten Sommer aller Zeiten" mit vielfältigen Coca-Cola Aktionen, die die UEFA EURO 2024(TM) in Deutschland zu einem großen Fan-Fest machen. Ob zu Hause, auf Social Media oder in den Fan Zones der zehn Austragungsorte, nationale und internationale Fans sind dazu eingeladen, ihre Fußball-Rituale zu zelebrieren, ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen und gemeinsam ein inklusives Sportfest zu feiern.

Coca-Cola macht indessen Fan-Träume wahr: mit attraktiven Gewinnspielen, Ticketverlosungen, exklusivem Content und einzigartigen Fan-Erlebnissen. Für maximale Erfrischung sorgen dabei die Love Brands Coca-Cola Zero Sugar und POWERADE, die die Fans in den Fan Zones in allen zehn EM-Austragungsorten begleiten und mit ihrem unwiderstehlichen Geschmack begeistern. Das stille, isotonische Sportgetränk POWERADE von Coca-Cola soll die Spieler der UEFA EURO 2024(TM) am Spielfeldrand erfrischen.

Limitierte Spieler-Dosen, Meet & Greet und Blicke hinter die Kulissen

Bis Ende Mai können Konsument:innen tausende Tickets für den besten Sommer aller Zeiten gewinnen, beispielsweise für Spiele der UEFA EURO 2024(TM), für einige der angesagtesten internationalen Musikfestivals und für eine Reise zum Finale der UEFA EURO 2024(TM). Im Rahmen der "Ultimate Access Experience" verlost Coca-Cola darüber hinaus exklusive Stadionführungen kurz vor Spielanpfiff: Coca-Cola ermöglicht es den Fans exklusiv, die Spieler beim Warm-Up ganz nah am Spielfeld zu erleben und bei der anschließenden Pressekonferenz dabei zu sein. Und natürlich verfolgen die Fans in der Zwischenzeit das Spiel live im Stadion.

Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten, im Aktionszeitraum die exklusiven Coca-Cola Zero Sugar Dosen zu kaufen und die Coke App herunterzuladen!

Fußball-Feeling für zuhause bringt die DFB Editor's Collection: Auch bei dieser Meisterschaft wird es wieder die beliebten 0,33 L Coca-Cola Zero Sugar Sammeldosen geben, bei der die Einheit von Mannschaft und Fans im Mittelpunkt steht: neben 22 deutschen Nationalspielern und Bundestrainer Julian Nagelsmann bringt Coca-Cola erstmals auch einen weiblichen und männlichen Fan stellvertretend für die Fans im ganzen Land auf seine Produkte.

Während der Spiele lädt Coca-Cola zum gemeinsamen Feiern in den zehn Austragsstädten ein. Von Hamburg bis München, von Köln über Frankfurt bis Berlin ist die Love Brand in den Fan Zones präsent und bietet besondere Attraktionen.

Ein inklusives, nachhaltiges Fest: Beliebte Stars und positive Signale

Und natürlich lebt das Fußballfest von seinen Stars: Toni und Felix Kroos sind Coca-Colas EM-Botschafter. Nationalspieler Toni Kroos wird bei Instagram auf ein Coca-Cola Gewinnspiel aufmerksam machen, sein Bruder Felix unter anderem in den Austausch mit Fans gehen und gemeinsam mit Athlet:innen von Special Olympics Deutschland den exklusiven Blick hinter die Kulissen der UEFA EURO 2024(TM) wagen. Mit Felix Kroos hat Coca-Cola bereits im vergangenen Jahr bei den Special Olympics World Games (SOWG) kooperiert. Beide Botschafter stehen für die Werte, die Coca-Cola mit Fußball fest verbindet: Coca-Cola setzt sich weltweit für Vielfalt, Toleranz und Partizipation ein und glaubt fest an die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen und Barrieren zu überwinden.

"Ich habe es früher immer geliebt, die Coca-Cola Bundesliga-Dosen zu sammeln - das war ein heiliger Schatz in meinem Zimmer. Diese Verbundenheit ist immer geblieben und stärker geworden. Im vergangenen Jahr durfte ich erstmals mit Coca-Cola zusammen bei den Special Olympics World Games in Berlin dabei sein und hautnah erfahren, wie sie das Thema Inklusion begleiten und leben. Diese Leidenschaft, mit er Coca-Cola dieses wichtige Thema unterstützt, ist beeindruckend - und hat unsere Partnerschaft noch einmal intensiviert", sagt Felix Kroos. Sein Bruder Toni ergänzt zu seinem Engagement: "Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich bei wichtigen Entscheidungen nicht weit aushole und viele Worte finden muss. Meist reicht ein kurzer, knapper Satz, um das Wesentliche zu sagen. So auch hier: Es passt einfach mit Coca-Cola. Zumal ich sie auch wirklich gerne trinke."

Gemeinsam mit der UEFA und den Host Cities will Coca-Cola die Europameisterschaft zur nachhaltigsten UEFA EURO aller Zeiten machen. Deshalb gibt Coca-Cola beispielsweise über eine Million Mehrwegbecher im Coke Look aus, die über ein Pfandsystem im Kreislauf gehalten werden. Für die Fans und internationalen Tourist:innen wird es vielerorts leicht verständliche Hinweise geben, wie Becher und Verpackungen recycelt werden. Auf einen wunderbaren Fußball-Sommer!

Über Coca-Cola

Die The Coca-Cola Company mit Sitz in Atlanta (USA) bietet mehr als 500 Marken in 200 Ländern an. Unser Sortiment besteht - neben den klassischen Erfrischungsgetränken - aus Wässern, Sportgetränken, trinkfertigen Tees und Heißgetränken. Rund ein Drittel dieser Getränke sind kalorienreduziert. Wir entwickeln unser Angebot stetig weiter, verringern den Zuckergehalt unserer Getränke und bringen neue Produkte auf den Markt. Weltweit arbeiten mehr als 700.000 Mitarbeiter:innen für Coca-Cola. Unser Angebot umfasst in Deutschland rund 60 alkoholfreie Getränke. Coca-Cola verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, z. B. in den Bereichen Wasser und Recycling. Weitere Informationen auf: www.coca-colacompany.com und www.coca-cola.com/de/de.

