MDR Mitteldeutscher Rundfunk

100 Jahre Palucca Hochschule: MDR spürt der Faszination des Tanzes nach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Grazie ist harte Arbeit: Die „Palucca“ ist eine Schule wie keine andere. Keine andere Schule bietet neun Jahre Tanz-Komplettausbildung. Wer mit zehn Jahren hier anfängt, hat beste Chancen, mit 19 als Profitänzer abzugehen. Die MDR-Doku „Die Welt tanzt in Dresden – 100 Jahre Palucca Hochschule“ begleitet junge Talente an der renommierten Palucca Hochschule in Dresden, Deutschlands einziger Tanz-Hochschule. Zwischen harter Disziplin, Heimweh und großen Träumen entsteht ein eindrucksvolles Porträt einer Generation, die alles gibt, um auf die Bühnen der Welt zu gelangen – persönlich, nah und voller Leidenschaft.Zu sehen ist die Doku ab 18. Juni 2025 in der ARD Mediathek sowie am 19. Juni, um 21 Uhr, im MDR-Fernsehen.

Die Palucca Hochschule für Tanz in Dresden ist ein Ort, an dem Bewegung zur Sprache wird und aus Kindheitsträumen Weltkarrieren entstehen. Zum 100-jährigen Bestehen öffnet Deutschlands einzige Tanz-Universität ihre Türen und erlaubt einen seltenen, sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag.

Was treibt Jugendliche an, ihr Leben ganz dem Tanz zu widmen?

Im Mittelpunkt der MDR-Doku „Die Welt tanzt in Dresden – 100 Jahre Palucca Hochschule“ stehen junge Eleven aus aller Welt, die oft schon mit zehn Jahren ihre Heimat verlassen, um sich ganz dem Tanz zu widmen. Ihr Alltag ist geprägt von Disziplin, Schmerz und Ehrgeiz – aber auch von Begeisterung, Gemeinschaft und dem tiefen Wunsch, die Bühne zu erobern. Die Doku begleitet sie über mehrere Monate bei Proben, im Unterricht, in Momenten der Selbstzweifel und des Stolzes.

Parallel dazu entfaltet sich die Geschichte einer außergewöhnlichen Institution, deren Wurzeln bis zur Gründerin Gret Palucca zurückreichen. Ihr Verständnis von Tanz als Ausdruck von Freiheit, Charakter und künstlerischer Haltung prägt den Ort bis heute. Ein filmischer Blick in eine Welt voller Körperkunst, Leidenschaft und Durchhaltewillen – mitten in Sachsen und doch international vernetzt. Eine Geschichte vom Erwachsenwerden, vom Streben nach Exzellenz – und vom Traum, mit Tanz die Welt zu bewegen.

Der Film ist eine Produktion von solo:film im Auftrag des MDR. Für Buch und Regie zeichnet Lutz Pehnert verantwortlich. Das Projekt wurde redaktionell von Rosa Maria Hopp (MDR) und Matthias Morgenthaler (MDR) betreut.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell