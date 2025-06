MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR als Klassikpartner: Vielfältige Angebote zum Bachfest 2025

Leipzig

Klangvoll vereint: MDR KLASSIK begleitet vom 12. bis 22. Juni auch das diesjährige Bachfest Leipzig als langjähriger und verlässlicher Klassikpartner mit zahlreichen Angeboten in der ARD Mediathek, ARD Audiothek sowie in TV, Radio und Web. Gleich zum Auftakt überträgt MDR Klassik das Eröffnungskonzert am 12. Juni ab 20.03 Uhr aus der Thomaskirche. Zudem sind die MDR-Ensembles künstlerisch mit einem eigenen Programm am Bachfest beteiligt: Am 15. Juni, 11.00 Uhr laden MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester zum Matineekonzert ins Leipziger Gewandhaus. Dirigentin Keri-Lynn Wilson wird neben zwei großen Kantaten von Sergej Tanejew und Dmitri Schostakowitsch Werke von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung von Leopold Stokowski leiten. Alle Angebote rund um das Bachfest bündelt der MDR unter mdr.de/klassik.

Annette Josef, Hauptabteilungsleiterin MDR Klassik: „Ich freue mich sehr, dass wir als MDR Klassik beim Bachfest Leipzig unsere Bachbegeisterung mit den Bachfans hier vor Ort, im Sendegebiet und in ganz Deutschland teilen können. Wir bieten ein umfangreiches mediales Begleitprogramm, das das Angebot des Bachfestes ergänzt und bereichert. Mit dem Bachfest verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit und ein sehr guter Austausch, der immer wieder in spannenden Bach-Produkten resultiert.“

Michael Maul, Intendant Bachfest Leipzig: „Ich bin sehr sehr dankbar, dass der MDR wieder Medienpartner des Bachfestes ist und zahlreiche unserer Veranstaltungen in seinen Angeboten abbildet. So wird die Bachfest-Atmosphäre auch für Bachfans transportiert, die nicht in Leipzig sein können. Und auch während des Festivals lohnt es sich, in den Podcast „Bach-Kanal“ von MDR und Bach-Archiv hineinzuhören, den ich mit meinem Kollegen Bernhard Schrammek gemeinsam produziere.“

MDR bringt Bach zum Klingen

Mit umfangreichen Angeboten sowie Berichterstattung in den tagesaktuellen Medien ist der Mitteldeutsche Rundfunk als verlässlicher und langjähriger Kulturpartner des Bachfestes auch 2025 unterwegs. Highlights aus den MDR-Angeboten zum Bachfest sind u. a. das Eröffnungskonzert des Bachfests mit Franz Liszts „Präludium und Fuge über den Namen B-A-C-H“, Johann Sebastian Bachs Kantate „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten, BWV 214“. Es musizieren u.a. Thomasorganist Johannes Lang, der Thomanerchor Leipzig und das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Thomaskantor Andreas Reize. Das Konzert wird von MDR Klassik ab 20.03 Uhr übertragen.

Am 20. Juni übertragen dann MDR Klassik und MDR Kultur ab 20.03 Uhr aus dem Gewandhaus: Der tschechische Chefdirigent der Bamberger Symphoniker Jakub Hrůša dirigiert das Gewandhausorchester mit Johann Sebastian Bachs Konzert für drei Klaviere und Orchester d-Moll, BWV 1063, der 2. Sinfonie von Arthur Honegger sowie der 4. Sinfonie von Johannes Brahms. Täglich gibt es zudem bei MDR KLASSIK in Web, Radio und der ARD Audiothek zahlreiche Gespräche und Features zum aktuellen Bachfest-Geschehen – so unter anderem am 12. Juni ein großes Auftaktgespräch mit Michael Maul, dem Intendanten des Bachfests oder am 14. Juni mit der Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Am 17. Juni ist der Alte-Musik-Star Andrea Marcon im Gespräch mit MDR Klassik und am 20. Juni der Schweizer Dirigent und Organist Diego Fasolis. Auf mdrklassik.de gibt es zudem auch rund um die Uhr den erfolgreichen Podcast „Bach-Kanal“ mit Michael Maul und Bernhard Schrammek, der sich dem gesamten Werk des Komponisten unterhaltsam und auf dem neuesten Forschungsstand widmet.

Das MDR-Fernsehen beteiligt sich gleich am Eröffnungstag des Bachfests am 12. Juni mit zwei Dokus, die besonders auf das Bachfest-Motto „Transformation“ zielen. Ab 22.40 Uhr gibt es die MDR/Arte-Produktion „Leben mit Bach – Eine musikalische Weltreise“ zu sehen und ab 23.35 Uhr „Jacques Loussier – Wenn Bach auf Jazz trifft”. Beide Filme sind danach in der ARD Mediathek für 30 Tage abrufbar.

MDR-Ensembles mit Stokowskis besonderem Bach

Der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester laden am Sonntag, 15. Juni, ab 11.00 Uhr ins Leipziger Gewandhaus zum Matineekonzert „Kantaten“ mit einem besonderen Bach-Schwerpunkt. Die Dirigentin Keri-Lynn Wilson und Bariton Brian Mulligan sind mit Johann Sebastian Bachs Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645“ und der berühmten Toccata und Fuge d-Moll (in der Bearbeitung des einstigen Klangmagiers und Bach-Verehrers Leopold Stokowski) sowie Sergej Tanejews Kantate „Johannes von Damaskus“ und abschließend mit Dmitri Schostakowitschs Kantate „Die Hinrichtung des Stepan Rasin“ im offiziellen Bachfest-Programm vertreten. Das Konzert wird live um 11.00 Uhr auf MDR Klassik gesendet und 19.30 Uhr auf MDR Klassik und MDR Kultur wiederholt. Danach ist es auf www.mdr-klassik.de nachzuhören.

Das ganze Programm zum Bachfest gibt es im Web gebündelt bei MDR Klassik.

