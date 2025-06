MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Sommergesang 2025 beschenkt 14 gemeinnützige Kulturinitiativen in ganz Mitteldeutschland

Über 100 Initiativen, Vereine und Einzelpersonen haben sich für den MDR-Sommergesang 2025 beworben. MDR KULTUR und MDR KLASSIK haben aus den Einsendungen 14 Initiativen ausgewählt, die zwischen dem14. Und 17. August Besuch vom MDR-Rundfunkchor bekommen. Mit der Gemeinwohlaktion möchte der MDR Menschen würdigen, die sich in ihrem Ort aktiv für Austausch und Kultur einsetzen.

Nach der überwältigenden Resonanz des Sommergesangs 2024 gab es auch in diesem Jahr wieder Bewerbungen aus allen Regionen Mitteldeutschlands, von der Oberlausitz bis zur Altmark und zum Eichsfeld. Neben dem kulturellen Engagement geht es den Initiativen um Teilhabe, ein Miteinander verschiedener Generationen, aber auch um ökologische Themen, den Erhalt alter Bausubstanz oder das ehrenamtliche Fortführen bestimmter Angebote.

Zum Finale der Kampagne dürfen nun einige der Orte Kultur in ihrer schönsten Form erleben und sich vom MDR-Rundfunkchor musikalisch beschenken lassen. Vom 14. bis 17. August sind die Sängerinnen und Sänger aus einem der besten Rundfunkchöre Europas in vier Orten in Sachsen und jeweils in fünf Orten in Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs und sagen so Danke für das Engagement. Einige der Initiativen stellt MDR KULTUR außerdem in einem Online-Porträt in der Rubrik „Kultur erleben“ vor.

Vielfalt, Kreativität und Gemeinwohl in der Region

Mitteldeutschland hat eine reiche Kulturlandschaft, die bei Weitem nicht nur durch die Touristenmagnete Semperoper, Gewandhaus, Wartburg oder die Luthergedenkstätten geprägt wird. Gerade kleinere Festivals, Museen oder liebevoll gestaltete Begegnungsorte machen die Region attraktiv und lebenswert. Mit der gemeinsamen Radiokampagne von MDR KULTUR und MDR KLASSIK sollen diese vielfältigen und kreativen Initiativen in besonderer Weise gewürdigt werden. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht der MDR mit seiner sommerlichen Gemeinwohlaktion jetzt also in die zweite Runde und wird auch in diesem Jahr Menschen vorstellen, die an ihren Orten Gemeinschaft und Austausch fördern.

Die Porträts aller Gewinnerorte sowie regelmäßig aktualisierte Informationen zum Sommergesang 2025 finden Sie auf der Website von MDR KLASSIK oder hier.

