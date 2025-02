MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Fakt ist!“-Wahlarena vom MDR zur Bundestagswahl

Mit welchen Zielen treten die Parteien zur Bundestagswahl an? Die Wahlarena von „Fakt ist!“ hat sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus Mitteldeutschland eingeladen sowie Mitglieder der MDRfragt-Gemeinschaft, die ihre Fragen an die Politik richten. Zu sehen ist die „Fakt ist!"-Wahlarena zur Bundestagswahl am Mittwoch, 12. Februar, von 20.15 bis 21.45 Uhr live im MDR-Fernsehen sowie im Livestream auf mdr.de. Im Anschluss ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl am 23. Februar – und die Wahlarena von „Fakt ist!“ will Orientierung geben in diesen politisch bewegten Zeiten. Dazu hat die Redaktion prominente mitteldeutsche Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Sie werden im Landesfunkhaus in Magdeburg mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, die an Befragungen der MDRfragt-Community teilgenommen und sich für eine Teilnahme an der Wahlarena beworben haben.

Welche Themen bewegen die Deutschen derzeit am meisten? Diese stehen auch im Mittelpunkt der Diskussionen in der Wahlarena. Laut jüngster Umfrage von infratest dimap ist es vor allem die Zuwanderungs- und Asylpolitik: Aus Sicht von 37 Prozent der Deutschen ist dies das wichtigste politische Problem. Zweitwichtigstes Thema ist die Wirtschaft mit 34 Prozent. Es folgen außenpolitische Fragen von Krieg und Frieden (14 Prozent).

Wie soll es weitergehen mit Zuwanderung und Asylverfahren? Auf welche Weise können Geflüchtete schneller in Arbeit gebracht werden? Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder zum Wachstum zurückkehren? Was wird aus dem Bürgergeld? Welche Waffen soll die Bundesrepublik der Ukraine künftig liefern? Und wie kann die Bundeswehr fit gemacht werden für die Verteidigung?

Zu diesen und anderen Fragen werden folgende Gäste Rede und Antwort stehen:

Tino Chrupalla , Bundesvorsitzender der AfD und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen,

, Bundesvorsitzender der AfD und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen, Torsten Herbst , FDP, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen,

, FDP, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen, Steffi Lemke , Bündnis 90/Die Grünen, Bundesumweltministerin und Spitzenkandidatin der Partei in Sachsen-Anhalt,

, Bündnis 90/Die Grünen, Bundesumweltministerin und Spitzenkandidatin der Partei in Sachsen-Anhalt, Michael Lüders, BSW, Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt,

BSW, Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt, Sepp Müller , CDU, stellvertretender Fraktionschef im Bundestag und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt,

, CDU, stellvertretender Fraktionschef im Bundestag und Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt, Carsten Schneider , SPD, Ostbeauftragter der Bundesregierung und Spitzenkandidat der Partei in Thüringen sowie

, SPD, Ostbeauftragter der Bundesregierung und Spitzenkandidat der Partei in Thüringen sowie Bodo Ramelow, DIE LINKE, Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat der Partei in Thüringen.

Befragt werden die Politikerinnen und Politiker von den MDR-Moderatoren Uta Deckow sowie Lars Sänger. An ihrer Seite: Moderator Stefan Bernschein, bei dem Bürgerinnen und Bürger aus der MDRfragt-Gemeinschaft mit ihren Fragen und Problemen zu Wort kommen.

Auch im Netz können Interessierte mitdiskutieren im Live-Chat auf mdr.de.

Die „Fakt ist!“-Wahlarena aus Magdeburg ist Teil des MDR-Informationsschwerpunktes zur Bundestagswahl. Der MDR berichtet umfassend und ausgewogen – insbesondere mit regionalpolitischen Bezügen. Alles rund um die MDR-Berichterstattung zur Bundestagswahl finden Sie hier.

