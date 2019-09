68 Radiosender übertragen Radiopreisgala live aus Hamburg - Gala auch in Fernsehen und Internet zu sehen

Deutscher Radiopreis

Die Spannung steigt: Am Mittwochabend, 25. September, werden die 36 Nominierten des Deutschen Radiopreises 2019 in Hamburg erfahren, wer von ihnen mit einer der begehrten Trophäen ausgezeichnet wird. Das Interesse an der Gala, in der nationale und internationale Stars für den musikalischen Rahmen sorgen, ist zum zehnten Jubiläum des Preises groß. 68 Radioprogramme haben mittlerweile angekündigt, live aus der Elbphilharmonie in Hamburg zu übertragen. Die Show ist zudem als Livestream im Internet zu sehen. Dritte Fernsehprogramme der ARD sowie ARD-alpha senden sie zeitversetzt. Ehrengast des Abends ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Barbara Schöneberger moderiert, Birgit Hahn (Radio Hamburg) und Sebastian Winkler (BAYERN 3) kommentieren die Preisverleihung für die Radiohörerinnen und -hörer.

Live dabei sind 15 öffentlich-rechtliche und 53 private Radioprogramme.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen machen mit: Antenne Brandenburg (rbb), BAYERN 3, Bremen Vier, Bremen Zwei, Deutschlandfunk Nova, hr 3, hr-INFO, MDR JUMP, MDR Sachsen-Anhalt, NDR Info Spezial, NDR 2, SR 1, SWR3, SWR Aktuell und WDR 2.

Von den privaten Programmen übertragen: 104.6 RTL, 105'5 Spreeradio, 89.0 RTL, 94,3 rs2, antenne 1, Antenne MV, ANTENNE NIEDERSACHSEN, Antenne Sylt, ANTENNE THÜRINGEN, Berliner Rundfunk 91.4, Das durchgeknallte Radio, die neue welle, DONAU 3 FM, ENERGY - HIT MUSIC ONLY !, ENERGY BREMEN, Flash-Radio, HaPPyFan-Radio, HIT RADIO FFH, Hitradio Ohr, HITRADIO RTL, HURRICANE FM, Limited.FM , musicloversFM, R.SA, R.SH, RADIO 21, Radio 7, Radio Bad Nauheim, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, radio ffn, Radio Gong 96.3, Radio Hamburg, Radio Jade, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, PRIDE FM, RADIO PSR, RADIO ROLAND, Radio Schwaben, radio speed+, Radio Zwickau, RadioDD63, ROCK ANTENNE Hamburg, Rockland Radio, RPR1., RTL - Deutschlands Hit-Radio, Schwarzwaldradio, Sunray-FM, Transistor FM, Zellerau Net.

Im Fernsehen senden sieben Dritte Programme sowie ARD-alpha die Gala aus Hamburg zeitversetzt. In der Veranstaltungsnacht (Mittwoch, 25. September, auf Donnerstag, 26. September) übertragen NDR (22.00 Uhr), ARD-alpha (23.15 Uhr), MDR (23.35 Uhr), RBB (ab 00.00 Uhr), HR (ab 00.05) und WDR (ab 00.25 Uhr). Ein "Best of" des Deutschen Radiopreises 2019 senden NDR (27. September, ab 00.00 Uhr), SR (29. September, ab 10.00 Uhr) und SWR (29. September, ab 10.00 Uhr).

Zusätzlich zum Livestream (www.deutscher-radiopreis.de), der schon um 18.30 Uhr mit den ersten Eindrücken vom Roten Teppich beginnt, bildet ein Liveblog ab, wie Radiofans und die Branche den Gala-Abend diskutieren und kommentieren - mitmachen ausdrücklich erwünscht (#drp19)!

Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

