ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

Neuer Hauptgeschäftsführer für ZVK

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat die Suche nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr. Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein Vorstandskollege Jeffrey Kilian und ich werden ihn der Mitgliederversammlung des ZVK zur Wahl vorschlagen." Das gab der Vorstandsvorsitzende des ZVK, Detlef Peter Grün, in Bonn bekannt. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des Bundesinnungsverbandes ist für Oktober 2025 vorgesehen.

Der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München promovierte Politikwissenschaftler Jürgen Gros (56) bringt umfangreiche Erfahrung aus den Bereichen Verbandsmanagement, Interessenvertretung und Kommunikation in den ZVK ein. Nach Ende seines Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz war er seit 1994 zunächst wissenschaftlich dort sowie nachfolgend an der LMU München tätig, danach in der Leitungsfunktion für eine Partei, ehe er in den zurückliegenden 20 Jahren Führungsaufgaben in Verbänden übernommen hat. Zuletzt als Vorstandsvorsitzender eines genossenschaftlichen Verbandes.

Original-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuell