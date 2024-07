Bonn (ots) - Wässer sind doch alle gleich - oder nicht? Auf den ersten Blick wirkt es so, doch bei manchen steckt viel mehr in der klaren Flüssigkeit. Vor allem Heilwässer bieten einen besonderen Mehrwert. Die natürlichen Wässer sind in der Regel sehr reich an Mineralstoffen und besitzen nachgewiesene gesundheitliche Wirkungen. Je nach Zusammensetzung können sie bei Verdauungsbeschwerden helfen oder Sodbrennen ...

