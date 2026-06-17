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Kraftstoffpreise sinken zwar deutlich, aber nicht genug

Super E10 im Wochenvergleich um 5,2 Cent günstiger, Diesel um 9,1 Cent

ADAC: Spritpreise müssten weitaus stärker zurückgehen

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München (ots)

Tanken ist im Laufe der vergangenen Woche spürbar günstiger geworden. Vor allem die Fahrer von Diesel-Pkw können sich über einen starken Preisrückgang freuen. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland ist der Dieselpreis um 9,1 Cent abgesackt und rangiert aktuell bei 1,797 Euro je Liter. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Mittel derzeit 1,854 Euro - ein Minus von 5,2 Cent gegenüber der Vorwoche. Damit sind die Spritpreise zurzeit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang März.

Deutlich gesunken ist zuletzt auch der Rohölpreis angesichts des bevorstehenden Friedensabkommens im Nahen Osten und der Öffnung der Straße von Hormus. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt aktuell bei rund 79 US-Dollar und damit um gut zwölf US-Dollar niedriger als in der Vorwoche. Angesichts des deutlichen Ölpreisrückgangs müsste aus Sicht des ADAC der Spritpreis allerdings noch stärker sinken. Wie die Kraftstoffpreise liegt auch Brent-Öl zurzeit in etwa auf dem Preisniveau von Anfang März. Damals war jedoch der Tankrabatt noch nicht in Kraft, der die Energiesteuer bei Benzin und Diesel im Mai und Juni um jeweils rund 17 Cent abgesenkt hat. Vor diesem Hintergrund zeigt sich sehr deutlich, wie groß das Potenzial für weiter sinkende Kraftstoffpreise ist.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten laut ADAC möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. Zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand eines durchschnittlichen Tages lagen im vergangenen Monat immerhin durchschnittlich 14,6 Cent je Liter bei Super E10 und sogar 18,4 Cent je Liter bei Diesel.

Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

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