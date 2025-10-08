PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 42/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktuellen Programmtexte:

Montag, 13. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Playmobil-Werbefigur, einen Notizzettelhalter, eine Reliefplatte, vier kleinste Bücher der Welt und ein Gemälde von Govert van Emmerik. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Dienstag, 14. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde "Petit espiègle", ein Schachspiel Asterix und Obelix, ein Schmuckset, eine Feuerwehr von Gama und einen Wandteller von Villeroy & Boch. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde "Petit espiègle", ein Schachspiel Asterix und Obelix, ein Schmuckset, eine Feuerwehr von Gama und einen Wandteller von Villeroy & Boch.


Mittwoch, 15. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, eine Konzertina, eine Teekanne und Aschenbecher, einen Erka-Pneumothorax-Apparat, eine Pierrot Leuchte und ein 62-teiliges Besteckset. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, eine Konzertina, eine Teekanne und Aschenbecher, einen Erka-Pneumothorax-Apparat, eine Pierrot Leuchte und ein 62-teiliges Besteckset.


Donnerstag, 16. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 
Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schedelsche Weltchronik, einen Herrenring, zwei Schuco-Affen, eine Glasskulptur, ein Silberservice und eine "Quadratur des Kreises". 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schedelsche Weltchronik, einen Herrenring, zwei Schuco-Affen, eine Glasskulptur, ein Silberservice und eine "Quadratur des Kreises".


Freitag 17. Oktober 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Prunkschale, ein Gemälde-Porträt, ein Michelin-Männchen, eine vierteilige Parure, eine Zigarettendose und ein elektrisches Riesenrad. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Prunkschale, ein Gemälde-Porträt, ein Michelin-Männchen, eine vierteilige Parure, eine Zigarettendose und ein elektrisches Riesenrad.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

