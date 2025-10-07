PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW41/25

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 41/25

Mi., 8.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45 Die Spur (HD/UT)

Die Schattenflotte der Ayatollahs

Irans Öl-Spur nach Berlin

Film von Arndt Ginzel

Kamera: Gerald Gerber

Deutschland 2025

Im Streaming: 7. Oktober 2025, 17.00 Uhr bis 7. Oktober 2027

Woche 45/25

Sa., 1.11.

Bitte Änderung beachten:

17.35 ZDF.reportage

Deutschland 2025

("ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland" entfällt - bitte auch für die Wiederholung am So., 2.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

