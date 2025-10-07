ZDF-Programmänderung ab KW41/25

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten Sonntag, 12. Oktober 2025, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe des "Fernsehgarten on tour" und bringt Schlagerstars und Partystimmung in die beeindruckende Kulisse der Völklinger Hütte ...

mehr