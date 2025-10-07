ZDF-Programmänderung ab KW41/25
Mainz (ots)
ZDF-Programmänderung
Woche 41/25
Mi., 8.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Die Schattenflotte der Ayatollahs
Irans Öl-Spur nach Berlin
Film von Arndt Ginzel
Kamera: Gerald Gerber
Deutschland 2025
Im Streaming: 7. Oktober 2025, 17.00 Uhr bis 7. Oktober 2027
Woche 45/25
Sa., 1.11.
Bitte Änderung beachten:
17.35 ZDF.reportage
Deutschland 2025
("ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland" entfällt - bitte auch für die Wiederholung am So., 2.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell