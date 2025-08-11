Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Land Rover

Destination Defender Sylt 2025: Britische Abenteuermarke trifft auf Stars des Kite-Surf World Cups

Kronberg (ots)

Weltklasse auf dem Wasser: Defender GKA Kite-Surf World Cup verwandelt Sylt in das Zentrum der internationalen Kite-Surf-Szene - mit spektakulären Wettkämpfen und Athleten aus aller Welt

Defender GKA Kite-Surf World Cup verwandelt Sylt in das Zentrum der internationalen Kite-Surf-Szene - mit spektakulären Wettkämpfen und Athleten aus aller Welt Destination Defender Sylt: Defender lädt auf Deutschlands beliebteste Insel ein - zu unvergesslichen Entdeckungen mit der legendären Abenteuerautomarke

Defender lädt auf Deutschlands beliebteste Insel ein - zu unvergesslichen Entdeckungen mit der legendären Abenteuerautomarke Besondere Erlebnisse: Actionreiche Kite- und Wingfoil-Workshops oder entschleunigtes Wattwandern - Destination Defender bietet vielseitige Aktivitäten für Sylt-Entdecker

Actionreiche Kite- und Wingfoil-Workshops oder entschleunigtes Wattwandern - Destination Defender bietet vielseitige Aktivitäten für Sylt-Entdecker Defender Lounge am Brandenburger Strand: Ausgangspunkt für Insel-Aktivitäten inklusive Testfahrten mit den neuesten Defender-Modellen in einzigartiger Küstenkulisse

Ausgangspunkt für Insel-Aktivitäten inklusive Testfahrten mit den neuesten Defender-Modellen in einzigartiger Küstenkulisse Exklusivität trifft Lifestyle: Die Defender OCTA* Lounge in der Michael Meyer Boutique bietet ein stilvolles Ambiente für den High-Performance Hero der Marke

Die Defender OCTA* Lounge in der Michael Meyer Boutique bietet ein stilvolles Ambiente für den High-Performance Hero der Marke Neu auf Sylt: Der neue Defender OCTA Black - das markanteste und luxuriöseste Modell der Defender Familie - wird in der OCTA Lounge in Kampen erstmals präsentiert

Der neue Defender OCTA Black - das markanteste und luxuriöseste Modell der Defender Familie - wird in der OCTA Lounge in Kampen erstmals präsentiert Dabei sein: BucheAktivitäten der Defender Experience unter www.destination-defender-sylt.de. Interessenten für den neuen Defender OCTA wenden sich direkt an ihren Land Rover Händler oder besuchen die OCTA Lounge in der Michael Meyer Lounge auf Sylt

Defender lädt diesen Sommer ein, die Abenteuermarke auf Deutschlands beliebtester Insel hautnah zu erleben. Die Destination Defender Sylt öffnet vom 15. bis 31. August ihre Tore und bietet ein vielseitiges Programm für Entdecker, Abenteurer und Automobilbegeisterte. Ein sportliches Highlight ist der Defender GKA Kite-Surf World Cup 2025 Sylt, bei dem internationale Top-Athletinnen und -Athleten ihr Können auf dem Wasser unter Beweis stellen. Besucherinnen und Besucher können die aktuellem Defender Modelle bei exklusiven Probefahrten kennenzulernen.

Auch in diesem Jahr bietet die Defender Destination Sylt 2025 spannende Erlebnisse für Defender-Enthusiasten. Ob während eines Kite-Surf- oder Wingfoil-Workshops am Sylter Ellenbogen mit Profi-Trainer Frank Debus oder beim Wattwandern mit dem ortskundigen Nationalpark-Wattführer Jan Krüger oder: Romantische Abenteurer und hochmotivierte Entdeckerinnen kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Ausgangspunkt für die kuratierten Insel-Aktivitäten und Testfahrten mit aktuellen Modellen der Marke ist die Defender Lounge am Brandenburger Strand von Westerland.

Anmeldungen für Aktivitäten der Defender Experience sind ab sofort möglich unter https://www.destination-defender-sylt.de. Interessenten für den Defender Octa können sich bei Ihrem Händler für eine exklusive Produktpräsentation anmelden oder besuchen die OCTA Lounge in der Michael Meyer Lounge auf Sylt.

Action, Sport und Beach Vibes beim Defender GKA Kite-Surf World Cup 2025 Sylt

Defender präsentiert vom 26. bis zum 31. August 2025 die Profis des Kitesurfen vor der malerischen Kulisse Sylts am Brandenburger Strand in Westerland. Beim Defender GKA Kite-Surf World Cup 2025 Sylt messen sich die besten Athletinnen und Athleten der Welt auf dem Kitesurfboard. in den Disziplinen "Strapless Freestyle" - also ganz ohne Bindung ans Board - und "Wave", zeigen die Sportler Wellenreiten mit Kite-Unterstützung.

Mit Music Sessions direkt an der 450-Meter langen Promenade, dem beliebten Ocean Cinema sowie Get-Together und Autogrammstunden mit den Kitesurf-Profis bietet Defender Besucherinnen und Besuchern ein inspirierendes Rahmenprogramm.

Am Strand zu Hause: der Defender

Am Strand von Westerland macht der Defender eine hervorragende Figur: Nirgendwo sonst verschmelzen moderner Lifestyle und extreme Leistungsfähigkeit so mühelos und stilvoll miteinander wie direkt am Meer. Der Auftritt am Brandenburger Strand schlägt eine Brücke in die eigene Historie - bereits im Jahr 1947 waren frühe Prototypen des ersten zivilen Geländewagens der Welt an der walisischen Küste auf Erprobungstour unterwegs.

Der Defender ist eine unvergleichliche und unaufhaltsame Ikone: Neu erdacht für das 21. Jahrhundert bietet er in drei Karosserievarianten Platz für bis zu acht Passagiere, die auf jedem Untergrund in verwöhnendem Komfort unterwegs sind. Ganz gleich ob als Defender 90, 110 oder 130: Die jüngste Generation der 4x4-Legende rollt clever und ausdrucksstark, robust und mit unverwechselbarer Silhouette sowie typischen Defender Designelementen über jedes Terrain.

Der Performance-Hero: Defender OCTA

Wie ein Diamant ist der neue Defender OCTA eine seltene Kombination aus extremer Robustheit und Luxus - sein Name ist inspiriert vom härtesten und begehrtesten Mineral der Erde.

Der stärkste Defender aller Zeiten verfügt über einen 4,4-Liter-Twin-Turbo-Mild-Hybrid-V8 mit 467 kW (635 PS) und 750 Nm Drehmoment, der den OCTA in nur 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Zahlreiche Innovationen heben die Geländefähigkeiten des Performance-Helden auf ein neues Niveau - darunter die preisgekrönte 6D Dynamics Fahrwerkstechnologie. Die Auswahl an robusten, luxuriösen Materialien, das eindrucksvolle Außen- und Innendesign und die verfügbaren Optionen machen jedes Abenteuer mit dem Defender OCTA zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Der Defender Octa Black präsentiert sich als komplett schwarz gehaltene Interpretation des unaufhaltsamen Defender Flaggschiffs und kombiniert extreme Geländegängigkeit mit einer noch mutigeren Ausstrahlung. Umfangreiche schwarze Details für den leistungsstarken 4x4-Helden verleihen dem robustesten, leistungsfähigsten und luxuriösesten Modell der Defender-Familie eine noch zielgerichtetere Präsenz und noch mehr Luxus.

OCTA Lounge in Michael Meyer Boutique Kampen und OCTA Experience

Die exklusive Partnerschaft mit der Michael Meyer Boutique in Kampen schafft ein Umfeld, das den Zeitgeist des OCTA widerspiegelt: luxuriös, handwerklich meisterhaft und voller kraftvoller Eleganz. Das Highlight: die Deutschlandpremiere des neuen Defender OCTA Black - ein Fahrzeug, das mit markanter Präsenz und technischer Spitzenleistung neue Maßstäbe setzt.

Die OCTA Lounge ist dabei weit mehr als nur eine Ausstellungsfläche. Sie wird zum stilvollen Treffpunkt für außergewöhnliche Events, bei denen kulinarische Genüsse und handwerkliche Elemente verschmelzen. Hier tauchen Gäste in die Luxuswelt des Defender OCTA ein - ein Erlebnis für alle Sinne.

*Verbrauchs- und Emissionswerte Land Rover Defender Octa Modelljahr 2026 (WLTP) Defender 110 P635 AWD 4.4 Liter V8 MHEV Twin Turbobenziner mit 467kW (635PS): Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen (jeweils kombiniert): 13,8 l/100km; 313 g/km; CO2-Klasse: G

Über Defender

Defender schafft das Unmögliche. Jedes Mitglied der Defender Familie ist mit dem Ziel des maximalen Nutzens und der Praxistauglichkeit konzipiert, überaus begehrenswert und wahrhaft langlebig. Ein moderner Held, der mit Respekt auf die Vergangenheit schaut und gleichzeitig die Zukunft antizipiert.

Die Karosserieversionen Defender 90, 110 und 130 verfügen über bis zu acht Sitze - alle mit ihrem eigenen Charakter und speziellen Charismen.

Als Teil unserer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vision von modernem Luxus durch Design ist der Defender 110 auch als Plug-in Hybrid erhältlich. Der Defender Hard Top ist mit seinen Karosserievarianten 90 und 110 für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

Symbol für Freiheit seit 1948 - Defender unterstützt Organisationen für humanitäre Arbeit und Naturschutz, wie die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung oder den Tusk Trust, der sich für den Schutz von Wildtieren einsetzt.

Die Marke Defender wird von Land Rover getragen: ein Vertrauenssiegel, das 75 Jahre Erfahrung in innovativen Technologien und herausragenden Fähigkeiten auf jedem Untergrund vorweisen kann.

Design und Entwicklung von Defender sind in Großbritannien beheimatet, während die Fahrzeuge weltweit in 121 Ländern vermarktet werden. Die Marke Defender gehört neben Range Rover, Discovery und Jaguar zum "House of Brands" von JLR.

Über JLR

JLR verfolgt mit seiner Reimagine-Strategie eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vision von modernem Luxus durch Design. Wir sind dabei, unser Unternehmen so umzugestalten, dass wir bis zum Jahr 2039 in unserer gesamten Lieferkette, bei unseren Produkten und in unseren Betriebsabläufen CO2-neutral werden. Wir haben einen Fahrplan aufgestellt, um die Emissionen in unseren eigenen Betrieben und Wertschöpfungsketten bis 2030 durch anerkannte, wissenschaftlich fundierte Ziele zu reduzieren. Die Elektrifizierung ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie, und noch vor Ende des Jahrzehnts wird es in unseren Range Rover, Discovery und Defender Modellen jeweils ein rein elektrisches Modell geben, während Jaguar komplett elektrisch betrieben wird.

Im Kern sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei Konstruktions- und Entwicklungsstandorten, drei Fahrzeugfertigungsstätten, einem Motorenfertigungszentrum sowie einem Batteriemontagezentrum in Großbritannien. Darüber hinaus verfügen wir über Fahrzeugwerke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei sowie über sieben Technologiezentren in aller Welt.

JLR ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Motors Limited, einem Teil von Tata Sons.

Über Land Rover

Land Rover ist der weltweit führende Hersteller von modernen Luxus-SUVs und -Allradfahrzeugen. Seit 1948 entwickelt und produziert Land Rover authentische Geländewagen, die sich weltweit nicht nur mit ihrer Geländetauglichkeit und ihrer großen Bandbreite an Fähigkeiten über die Modellpalette hinweg einen unverwechselbaren Namen gemacht haben, sondern auch mit ihrem einzigartigen Design. Die Modellpalette umfasst die Defender Modellfamilie in den Versionen 90, 110 und 130 sowie Hard Top, die Discovery Modellfamilie mit Discovery und Discovery Sport sowie die Modellfamilie der Spitzenklasse mit Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar und Range Rover Evoque. Zu der breit angelegten Triebwerkspalette gehören Plug-in Hybridantriebe (PHEV) aus Benzin- und Elektromotor. 2025 wird der erste vollelektrische Range Rover vorgestellt und bis Ende des Jahrzehnts wird Land Rover für jede Modellpalette auch eine vollelektrische Variante bieten.

