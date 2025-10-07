ZDF

Zu Gast im "Literarischen Quartett" im ZDF: Claudia Roth, Monika Grütters und Julian Nida-Rümelin

Mainz (ots)

Thea Dorn lädt zu einem neuen "Literarischen Quartett" ein: Ihre prominenten Gäste anlässlich der zehnjährigen Wiederaufnahme des beliebten Formats im ZDF sind Claudia Roth, Monika Grütters und Julian Nida-Rümelin. Zusammen mit Thea Dorn debattieren sie über Werke von José Rizal, Aldous Huxley, Iris Wolff und Albert Ostermaier. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 10. Oktober 2025, 10.00 Uhr zu sehen und im ZDF am Freitag, 10. Oktober 2025, 23.30 Uhr.

Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien von 2021 bis 2025, Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien von 2013 bis 2021, und Julian Nida-Rümelin, Staatsminister für Kultur und Medien von 2001 bis 2002, wurden gebeten, jeweils ein Buch mitzubringen, das für sie eine besondere Rolle spielt, das sie sehr beeindruckt hat – oder auch einen literarischen Text vorzustellen, der einen Bezug zu aktuellen Entwicklungen aufweist.

Im Rang-Foyer des Berliner Ensembles werden sie mit Thea Dorn über "Noli me tangere" von José Rizal, über "Schöne Neue Welt" von Aldous Huxley, "Lichtungen" von Iris Wolff und "Die Liebe geht weiter" von Albert Ostermaier debattieren.

"Das Literarische Quartett spezial – U21"

Das nächste "Literarische Quartett", die Sonderausgabe "Das Literarische Quartett spezial – U21" mit drei jungen Literaturfans, wird im Rahmen der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet und am Freitag, 17. Oktober 2025, um 0.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

