ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr Die Anstalt Neu-CDU-Mitglied Claus von Wagner betritt erstmals die Parteizentrale. Seine Mission: die Rettung der Wirtschaft vor dem Klima in eine Rettung des Klimas durch die Wirtschaft umwandeln. Gemeinsam mit Maike Kühl, Max Uthoff, Teresa Reichl und Abdelkarim, stößt er dabei auf einige politische und persönliche Widerstände.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell