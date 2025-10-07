ZDF-Programmhinweis
Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt
Mainz (ots)
Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr Die Anstalt Neu-CDU-Mitglied Claus von Wagner betritt erstmals die Parteizentrale. Seine Mission: die Rettung der Wirtschaft vor dem Klima in eine Rettung des Klimas durch die Wirtschaft umwandeln. Gemeinsam mit Maike Kühl, Max Uthoff, Teresa Reichl und Abdelkarim, stößt er dabei auf einige politische und persönliche Widerstände.
