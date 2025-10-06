PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

"Ein Opfer. Viele Täter": Zwei ZDFinfo-Dokus über das Trauma von mehrfacher Vergewaltigung

Mainz (ots)

Massive sexuelle Gewalt – ausgeübt von mehreren Männern an ein und derselben Frau. ZDFinfo widmet sich diesem sensiblen und anspruchsvollen Thema am Freitag, 10. Oktober 2025, ab 21.00 Uhr, mit der zweiteiligen Dokureihe: "Ein Opfer. Viele Täter." Nach "Der Fall Gisèle Pelicot" von Farrah Youbi und Stéphane Bouchet folgt um 22.00 Uhr "Trauma Gruppenvergewaltigung" (FSK 16) von Edith Dietrich und Birgit Bonk. Beide Filme sind schon jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

"Der Fall Gisèle Pelicot" hat über die Grenzen Frankreichs hinaus betroffen gemacht: Fast ein Jahrzehnt lang setzt Dominique Pelicot seine Ehefrau Gisèle immer wieder unter Drogen, vergewaltigt sie und bietet sie in diesem Zustand anderen Männern zum Missbrauch an. Sie ahnt nichts davon. Ans Licht kommen die Verbrechen nur zufällig, Ermittler finden Foto- und Filmbeweise auf seinem Computer. Er hat bis dahin ein unauffälliges Leben geführt, ist fast 50 Jahre mit seiner Frau Gisèle verheiratet, Vater und Großvater. Als die Ermittler Gisèle Pelicot über die Taten informieren, bricht für sie eine Welt zusammen. Dominique Pelicot wird mit dem belastenden Material konfrontiert – und gesteht. Neben Pelicot werden 50 weitere Täter ermittelt. Die Dokumentation beleuchtet den Fall Pelicot bis zur Urteilsverkündung im Jahr 2024.

Die Folge "Trauma Gruppenvergewaltigung" (FSK 16) rekonstruiert sechs Fälle und zeigt, wie Männer durch Gruppendynamiken zu Vergewaltigern werden, wie Opfer und Familien mit Scham und Angst kämpfen. Ein Fall ist der eines zwölfjährigen Mädchens das monatelang von 17 Jungen missbraucht und erpresst wird. Aus Scham und Angst schweigt sie sehr lange. Während das Mädchen ein schweres Trauma erleidet, lachen die Täter sie vor Gericht aus. Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen, Juristinnen, Psychiatern und Psychologinnen geht die Dokumentation den Ursachen und der Wirkung für Betroffene und für unsere Gesellschaft auf den Grund.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter  Krebs.B@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
Hier finden Sie  ZDFinfo in Web und App des ZDF.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

