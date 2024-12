LEONINE Studios

ISLANDS von Jan Ole Gerster feiert Weltpremiere als "Berlinale Special" bei den 75. Internationalen Filmfestspielen Berlin

München (ots)

ISLANDS, der dritte Spielfilm von Regisseur und Gewinner des Deutschen Filmpreises Jan-Ole Gerster ("Oh Boy", "Lara"), wird im Rahmen der 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin Weltpremiere als "Berlinale Special" feiern. In den Hauptrollen der internationalen, auf Fuerteventura gedrehten Produktion sind Sam Riley ("Cranko", "Control"), Stacy Martin ("The Brutalist", "Nymphomaniac") und Jack Farthing ("The Riot Club", "Spencer") zu sehen.

Tom (Sam Riley) arbeitet als Tennistrainer in einem All-Inclusive-Hotel auf Fuerteventura. Was auf den ersten Blick wie der Traum vom endlosen Sommer wirkt, ist für den ehemaligen Profi längst monotone Routine geworden. Während die Touristen in einem nicht endenden Strom kommen und gehen, spielt er Woche für Woche hunderte Bälle übers Netz und füllt die Leere mit flüchtigen Affären und Alkohol.

Doch dann taucht die geheimnisvolle Anne (Stacy Martin) im Hotel auf. Sie, ihr Mann Dave (Jack Farthing) und ihr siebenjähriger Sohn Anton (Dylan Torrell) entsprechen nicht dem Bild der üblichen Pauschaltouristen. Schnell kommt Tom der Familie näher: Er gibt Anton Tennisstunden und lädt sie zu einem Ausflug ein, um ihnen die raue Schönheit der Insel zu zeigen. Am nächsten Tag ist Dave spurlos verschwunden. Ebenso mysteriös wie Daves Verschwinden ist Annes Verhalten, das Tom vor Rätsel stellt. Ein Verdacht keimt in ihm auf...

ISLANDS wurde von Jan-Ole Gerster ("Oh Boy", "Lara") inszeniert, der gemeinsam mit Blaz Kutin und Lawrie Doran auch das Drehbuch geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Sam Riley ("Cranko", "Control") als Tom und Stacy Martin ("The Brutalist", "Nymphomaniac") als Anne, in weiteren Rollen sind u.a. Jack Farthing ("The Riot Club", "Spencer") und der Nachwuchsschauspieler Dylan Torrell zu sehen. Für die Bildgestaltung zeichnet sich Juan Sarmiento G. ("Amparo", nominiert für die Camera D'Or) verantwortlich, für das Szenenbild die deutsche Filmpreisgewinnerin Cora Pratz ("Ich bin dein Mensch", "Der Staat gegen Fritz Bauer"). Das Kostümbild stammt von Christian Röhrs ("Das Lehrerzimmer"), die Tonaufnahmen von Stefan Soltau ("Babylon Berlin").

ISLANDS ist eine Produktion der augenschein Filmproduktion (Maximilian Leo, Jonas Katzenstein) in Koproduktion mit LEONINE Studios und Schiwago Film. Der Film wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg, Deutscher Filmförderfonds (DFFF) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell