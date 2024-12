LEONINE Studios

Clasart Classic bringt am 20. Dezember CHRISTMAS IN VIENNA aus dem Wiener Konzerthaus live ins Kino

Weihnachten mit Magdalena Kozená, Jonathan Tetelman und Erwin Schrott

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

CHRISTMAS IN VIENNA zählt zu den renommiertesten Weihnachtskonzerten der Welt. Jedes Jahr begeistert das Konzert mit einem abwechslungsreichen Programm aus klassischen Weihnachtsliedern und populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt.

Zusammen mit Stars der Klassikwelt lädt die Gala alljährlich kurz vor Weihnachten in den festlich geschmückten großen Saal des Wiener Konzerthauses. CHRISTMAS IN VIENNA entführt sein Publikum für einige Momente in eine eigene Welt. Das Konzert stimmt auf Weihachten ein und entfacht ein Gefühl von Frieden bei den Menschen - aus Humanismus oder aus religiöser Überzeugung.

Am 20. Dezember 2024 stehen mit Magdalena Kozená, Jonathan Tetelman und Erwin Schrott drei internationale Opernstars auf der Bühne. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung der französischen Dirigenten Claire Levacher und es singen die Wiener Sängerknaben und die Wiener Singakademie.

Das vielfältige Programm reicht von traditionellen Weihnachtsliedern aus aller Welt bis zu populären Weihnachtssongs, von A little Drummer Boy über Stille Nacht bis zu Panis Angelicus. Natürlich dürfen auch Orchesterstücke nicht fehlen: Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien stimmt u. a. Teile aus Rimsky-Korsakovs Suite The Snow Maiden sowie Händels Halleluja an. Ergänzend zu der musikalischen Einstimmung liest Schauspieler, Autor und Musiker Stefan Jürgens Texte zum Weihnachtsfest.

Einen Trailer zu CHRISTMAS IN VIENNA finden Sie hier.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos finden Sie hier.

Pressematerial steht auf dem FTP Server für Sie zum Download bereit: https:\\ftp.leoninestudios.com.

Benutzername: claspresse1

Passwort: Cla$$art4Cla$$ic!

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell